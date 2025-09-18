El Benfica oficializó este jueves 18 de septiembre la llegada de José Mourinho como su nuevo entrenador. El estratega portugués firmó un contrato por dos temporadas, que se extenderá hasta el final de la campaña 2026/27.

En su presentación, el histórico técnico luso aseguró sentirse más motivado que nunca por regresar al club donde debutó como entrenador hace 25 años.

Más noticias:

“Ninguno de los otros clubes gigantes en los que tuve la oportunidad de trabajar me hizo sentir más honrado, con más responsabilidad, más motivado que ser entrenador del Benfica. Me siento más vivo que nunca”, expresó Mourinho, de 62 años.

El entrenador sustituye en el banquillo a Bruno Lage, quien fue destituido tras la derrota del martes 17 de septiembre frente al Qarabag en Champions League y el empate del fin de semana contra el Santa Clara en la liga portuguesa.

Míster José Mourinho 🔴⚪ pic.twitter.com/345gCLC23O — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

La carrera de José Mourinho

Mourinho vuelve al Benfica con una trayectoria que lo respalda como uno de los entrenadores más exitosos del siglo XXI. A lo largo de su carrera, dirigió a equipos de élite como Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Manchester United, Tottenham Hotspur y AS Roma.

En su palmarés destacan dos Champions League (con el Oporto en 2004 y con el Inter en 2010), una Europa Leaguecon el Manchester United, una Conference League con la Roma y una Copa de la UEFA con el Oporto. A nivel doméstico, conquistó una liga española con el Real Madrid, tres Premier League con el Chelsea y dos títulos de la Serie A con el Inter.

Reconocido por su personalidad carismática y polémica, Mourinho ha sido elegido en cuatro ocasiones como Mejor Entrenador del Año por la FIFA.

Su regreso a Portugal se produce 21 años después de su última experiencia en el país, cuando dirigió al Oporto entre 2002 y 2004, al Uniao de Leiria en 2001 y al propio Benfica en 2000, donde comenzó un legado que hoy busca ampliar.

Mira el D-Bate