Por segundo día consecutivo, los jugadores de Emelec decidieron no entrenar y abandonaron el complejo deportivo debido a retrasos en sus pagos. Esta situación ha provocado la indignación de José Francisco Cevallos Jr., quien vistió la camiseta del club eléctrico y mostró su malestar con la dirigencia.

La temporada 2024 ha sido desastrosa para Emelec, afectado por demandas por deudas, pérdida de puntos, prohibiciones de fichajes, y atrasos en los salarios de los jugadores, lo que también ha repercutido en un bajo rendimiento deportivo.

José Francisco Cevallos expresa su molestia con Emelec

El martes 17 de septiembre estaba programado un entrenamiento para preparar el próximo partido de la Liga Pro, pero los jugadores optaron por no llevarlo a cabo y se retiraron del complejo como forma de protesta por la falta de pagos. Esta situación ha sido recurrente a lo largo de la temporada y ha generado incomodidad en el plantel.

Ante este escenario, José Francisco Cevallos, quien jugó para Emelec durante cuatro años y fue una de sus figuras, expresó su descontento con la actual dirigencia a través de sus redes sociales.

“Una cosa es no dar la cara a todos los jugadores que salimos (incluso con valores pendientes por tu mala gestión), pero otra muy distinta es no dar la cara y no cumplir con lo que ofreces a los jugadores de tu actual plantilla”, escribió el volante ecuatoriano en su cuenta de Instagram.

Cevallos Jr. es uno de los tantos exjugadores que han demandado a Emelec esta temporada por incumplimiento de pagos.

José Francisco Cevallos en Instagram. pic.twitter.com/4EGlffD5iM — Germán Gallardo R. (@gallardogerman) September 17, 2024

Sus números en Emelec

José Francisco Cevallos llegó a Emelec en 2020 tras un breve paso por Europa y un destacado inicio de carrera en Liga de Quito.

Con los eléctricos, disputó cuatro temporadas, desde su llegada hasta 2023. A nivel numérico, jugó 135 partidos y anotó 32 goles, consolidándose como uno de los goleadores del equipo durante ese período.