José Fajardo laboró en el Canal de Panamá antes de ser goleador

Álex Puruncajas. Redactor (D)

Antes de convertirse en futbolista profesional, el goleador, José Fajardo, pulía y construía paredes en el Canal de Panamá, vía terrestre entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Una zona con alto movimiento comercial.

También se dedicaba a otras tareas de construcción para ganarse el sustento. “Era un trabajo duro”, recuerda el delantero panameño, ahora figura del 9 de Octubre de Guayaquil que da pelea a los punteros del Campeonato.

Esos oficios, hasta el 2027, le ayudaban a cubrir los gastos familiares. Casado con Kenya y, en ese entonces, estaba recién nacida la pequeña Josiany.

Entre las 08:00 y las 18:00, Fajardo, ahora de 28 años, se ponía a las órdenes de su jefe para “hacer lo que tocará”. Después, se iba rápidamente a los entrenamientos del club Colón, en el que jugó desde la adolescencia. El fútbol era su pasión, pero en ese equipo no ganaba un sueldo, ni un incentivo económico.

Sus compañeros le repetían que no servía para esos trabajos duros, que lo suyo era el fútbol y eso lo impulsó definitivamente a dejar las arduas labores. Cerca de cumplir 24 años, en el 2017, buscó una nueva opción y se unió al Colón CR, que ascendió de Segunda.

Luego, fue al Independiente. Y así, a los 24 años, en ese 2017, logró debutar en la Primera categoría. Ese mismo año, ‘La Pantera’, llamado así por su ‘fiereza’ para marcar goles y su estilo de juego, también debutó en la selección de su país. Ahora es uno de los goleadores del equipo canalero.

Su desempeño fue la llave para ir a Arabia Saudita a unirse al Al-Kawkab, en el 2019, donde estuvo una temporada. Volvió a América para jugar en La Equidad, de Colombia, pero una lesión con su selección le impidió mostrar su nivel. No hizo ningún gol.

Parecía que su carrera una vez más se truncaba. Pero Fajardo aprendió que “la vida no es fácil”, como lo dice él. Retornó al Independiente. Fue campeón y goleador.

Hasta allá lo fue a ver Dalo Bucaram, directivo del 9 de Octubre a finales del 2020. Conversó con él y los directivos para contratarlo por un año en condición de préstamo.

El entrenador, Juan Carlos León, aprobó su fichaje y lo tiene como uno de sus titulares fijos en el club guayaquileño. El entrenador destaca la capacidad goleadora del jugador y la presencia que impone en las áreas rivales. El jugador lleva 11 goles y es uno de los dos panameños en el país. El otro es su compatriota Alessandro Canales, suplente en el ‘Súper 9’.

A Fajardo le tomó días adaptarse, porque en su país solo se jugaba en césped artificial, mientras que las canchas de Ecuador tienen gramado natural. “Me dolían las rodillas y las pantorillas, pero después todo pasó. Me enfoqué en jugar y rendir”.

Su primer objetivo fue aportar a que el equipo se mantuviera en la Serie A, algo que ya se ha conseguido. También quería que el club llegara a un torneo internacional y, a tres jornadas del final, el ‘Súper 9’ pelea la opción de conseguirlo.

“Mi tercer objetivo era ser goleador del equipo y también se ha conseguido”, advierte el atacante que lleva 11 anotaciones en lo que va del año. Su única preocupación ahora es la lejanía de su esposa y sus tres hijos: Josiany, de 8 años; Jair, de 5; y Thiago, de 4.

Ellos lo acompañaron hasta hace un mes en Guayaquil, pero debieron partir porque su esposa no contaba con una visa de trabajo.

Él no se desmotiva y quiere seguir enfocado en la lucha por alcanzar la clasificación a una copa internacional. Sabe que “en la vida no todo se consigue con facilidad”. Por eso, dice que no hay que rendirse.

“La vida no es fácil, se tiene que sufrir. Yo estoy mentalizado en poder seguir con mi fútbol y ser un ejemplo para los niños, para la gente de mi barrio…”, agrega el futbolista vía telefónica.

Biografía

José Fajardo nació en Colón (Panamá) el 18 de agosto de 1993. Juega como delantero. Hizo su debut el 22 de julio de 2017 contra el equipo del San Francisco FC, en el conocido ‘derbi’ de La Chorrera en la Liga Panameña de Fútbol.

Trayectoria

Juega en el 9 de Octubre. Debutó con Panamá el 25 de octubre de 2017 en una victoria por 5-0 en un amistoso contra Granada. El 14 de mayo de 2018 fue incluido en la selección preliminar para el Mundial 2018.