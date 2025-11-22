La fecha FIFA terminó y Jeremy Arévalo, uno de los futbolistas convocados por Sebastián Beccacece a la Selección de Ecuador, regresó a Racing de Santander, club en el que milita. Tras ello, el DT José Alberto López envió un contundente mensaje para la Tri y su entrenador.

José Alberto López, en defensa de Jeremy Arévalo en la Selección de Ecuador

En una rueda de prensa previa al partido entre Racing de Santander y el Burgos, por la decimiquinta fecha de la segunda división español, José Alberto López fue consultado sobre el estado físico de Jeremy Arévalo. Aquella incógnita fue complementada con el llamado de la Selección de Ecuador y la postura de su cuerpo técnico, el cual no vio en la forma adecuada al futbolista de acuerdo a reportes de El Canal del Fútbol.

Ante la situación, el estratega español fue tajante con respecto al jugador y las decisiones de la Tri y se dirigió a esta. Si bien reconoció que se debe trabajar en el físico de Jeremy Arévalo, también sostuvo que, más allá de eso, el rendimiento convence y eso es lo que cuenta.

“Es una realidad. El jugador tiene que mejorar en esa faceta, pero esto es muy sencillo: si no les gusta su rendimiento, no se lo lleven. En el terreno de juego ha demostrado con hechos que ha dado muchos pasos adelante. Es un chaval muy joven, con muchas cosas por mejorar, una de ellas es esta“, sostuvo.

Jeremy Arévalo en la Selección de Ecuador

Jeremy Arévalo tuvo su primer llamado a la Selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre 2025. En esta, el combinado nacional se enfrentó ante Canadá y Nueva Zelanda, rivales ante los que consiguió un empate y un triunfo.

El debut de Arévalo se produjo frente al conjunto canadiense, ante el que entró en la recta final del partido. Jugó siete minutos y su presencia no bastó para romper el cero en el arco de la escuadra norteamericana.

Ante Nueva Zelanda, el DT Sebastián Beccacece volvió a dejarlo en el banco de suplentes. En ese partido, sin embargo, no ingresó.

Jeremy Arévalo, entre los goleadores de su equipo

El llamado de Jeremy Arévalo se dio después de que este se consolidase como el máximo goleador de la segunda división española, donde ahora ocupa el segundo lugar en la tabla de mayores anotadores con dos tantos. Únicamente lo superan su compañero Asier Villalibre, con ocho tantos, y Adrián Embarba con la misma cantidad.

Gracias a los tantos del ecuatoriano, Racing de Santander también se encuentra en en pelea por el ascenso a LaLiga -primera división-. Ocupa el cuarto puesto de la tabla de categoría de planta con 26 puntos y un partido menos que el líder Las Palmas.

