Jonathan Borja no jugará en El Nacional en el 2023

Jonathan Borja durante su etapa como futbolista en El Nacional. Foto: Archivo BF.

Redacción Bendito Fútbol

El Nacional se prepara para su ansiado retorno a la LigaPro Serie A de Ecuador en el 2023, tras estar ausente en los años 2021 y 2022.

Sus hinchas esperan que la directiva de El Nacional arme un plantel que esté acorde a su historia y les permita pelear en la parte alta de la tabla de posiciones de la LigaPro, Copa Ecuador y llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Uno de los nombres que constantemente es mencionado por los hinchas es el de Jonathan Borja, jugador que tomó notoriedad en el fútbol ecuatoriano en El Nacional, pero que definitivamente no está en los planes del equipo para el 2023.

"En el 2020 se fue a préstamo a México. Cuando regresó dijo que la Serie B no le daba su nivel y que él era para un mejor equipo", arrancó comentando Lucia Vallecilla, presidenta de El Nacional, en una rueda de prensa efectuada el 12 de diciembre de 2022, sobre un posible retorno de Jonathan Borja a la institución.

A reglón seguido comentó que le desea "la mejor de las suertes", sin antes expresar que el deportista no fue "grato" con El Nacional. "En la vida uno tiene que ser grato y no olvidarse de donde nace. El jugador no está en la institución", fue la tajante respuesta de Lucia Vallecilla.

Borja y El Nacional

Jonathan Borja nació en Ibarra el 5 de abril de 1994. Su vínculo con El Nacional se dio en el 2017, en donde tuvo una de las mejores temporadas de su carrera como profesional.

Ese año, según Transfermarkt, Jonathan Borja jugó, entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores, 34 partidos, anotó nueve goles y entregó nueve asistencias.

Tras un paso en falso por Liga de Quito en 2018, regresó a El Nacional en el 2019 e intervino, entre LigaPro y Copa Ecuador, en 31 compromisos, anotó 13 goles y entregó cinco asistencias, demostrando que con la camiseta de los 'Puros Criollos' encontraba su mejor versión.

Posteriormente, se unió al Cruz Azul (México) y al Always Ready (Bolivia) y no pudo mantener su rendimiento y su participación en los últimos tres años se reduce a 17 partidos y tres goles, números muy por debajo de lo mostrado con El Nacional.

En Ecuador también defendió los colores de Aucas, Guayaquil City, Liga de Loja y Deportivo Quito.

Visita nuestros portales: