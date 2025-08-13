El miércoles 13 de agosto fue un día histórico para el fútbol ecuatoriano. Willian Pacho se convirtió en el primer tricolor en levantar la Supercopa de Europa y, en las tribunas, tuvo un espectador de lujo: John Yeboah, su compañero en la Selección de Ecuador.

Yeboah estuvo presente para ver cómo el PSG, con Pacho como titular, protagonizó una remontada épica ante el Tottenham Hotspur.

Los parisinos pasaron de perder 0-2 hasta el minuto 80 —con goles de Micky van de Ven y Cristian Romero— a empatar gracias a anotaciones agónicas de Kang-in Lee (85’) y Gonçalo Ramos (90+4’). En la tanda de penales, se impusieron 5-3 y se consagraron campeones.

Yeboah estuvo en modo fanático de Willian Pacho

El extremo del Venezia y de la ‘Tri’ compartió en sus historias de Instagram videos de Pacho durante el partido, acompañados del mensaje “¡Vamos Pachito!” junto a la bandera de Ecuador.

Después, tras la coronación del PSG, grabó al defensor rezando en el campo y gritó emocionado: “¡Vamos Pachito!”.

No es la primera vez que Yeboah celebra los logros de sus compañeros de selección. Cuando Moisés Caicedo ganó la Conference League y cuando Pacho conquistó la Champions League, también les dedicó publicaciones con mensajes de felicitación.

El jugador, nacido en Alemania y con ascendencia ecuatoriana, mantiene una gran relación con varios integrantes de la Tri. Es especialmente cercano a Jeremy Sarmiento, con quien ha compartido vacaciones y múltiples fotos en redes sociales.

Su nueva temporada en Italia

John Yeboah es jugador del Venezia de Italia desde agosto de 2024 y firmó contrato hasta 2028.

En su primera temporada en el país, disputó la Serie A, la máxima división, y aunque comenzó como suplente y revulsivo, en el tramo final del curso se ganó la titularidad.

Yeboah jugó 33 partidos, sumando más de 1.200 minutos, con un gol y dos asistencias.

Sin embargo, en la temporada 2025/26, el extremo actuará en la Serie B de Italia, ya que el Venezia descendió.

