El Club Brujas tuvo un estreno soñado en la Champions League 2025/26 tras golear 4-1 al AS Mónaco este jueves 18 de septiembre en el estadio Jan Breydel.

La jornada también significó el regreso del ecuatoriano Joel Ordóñez a la titularidad, después de un turbulento mercado de fichajes en el que estuvo muy cerca de salir del club.

El defensa tricolor no disputó partidos oficiales durante agosto mientras se definía un posible traspaso al Olympique de Marsella, que finalmente no se concretó.

Ordóñez renovó su contrato hasta 2029 y volvió al once inicial del técnico Nicky Hayen, consolidándose en la zaga belga.

Brujas resolvió en el primer tiempo

El encuentro comenzó con complicaciones para los locales, cuando a los 8 minutos un error de Simon Mignolet derivó en un penal a favor del Mónaco.

El arquero belga, sin embargo, se reivindicó al atajar el disparo de Maghnes Akliouche y rechazar el rebote con el pie. La alegría fue breve, ya que Mignolet debió abandonar el campo lesionado a los 18 minutos, siendo reemplazado por Nordin Jackers.

El Brujas abrió el marcador al minuto 30 gracias a Nicoló Tresoldi, quien debutó con gol tras una asistencia del capitán Hans Vanaken.

Poco después, a los 38’, llegó el segundo tanto mediante Raphael Onyedika, en una jugada fortuita que la defensa rival no supo resolver.

El propio Vanaken coronó su gran actuación al 43’, con un espectacular remate desde el borde del área que se clavó en el ángulo para decretar el 3-0 antes del descanso.

Sin respuesta del Mónaco

En la segunda mitad, el conjunto monegasco intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero nunca encontró los caminos para descontar.

Por otra parte, el equipo de Nicky Hayen mantuvo un alto nivel futbolístico durante todo el segundo tiempo y generó varias oportunidades claras para aumentar la diferencia.

La sentencia definitiva llegó al minuto 75, cuando tras un veloz contragolpe, Mamadou Diakhon apareció para marcar el 4-0.

En los minutos finales, Ansu Fati, que debutó con el Mónaco, anotó el tanto del descuento para el 4-1 final.

El partido de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez se convirtió en el punto más alto de la zaga del Club Brujas. En su regreso a la titularidad, el ecuatoriano disputó 81 minutos, saliendo ya con el encuentro prácticamente sentenciado.

Durante su tiempo en cancha, el defensor mostró solidez y seguridad: realizó cuatro despejes, tres entradas limpias, una intercepción y ganó cinco de seis duelos individuales.

Además, estuvo preciso en la salida del balón, con un 93 % de efectividad en sus pases.

