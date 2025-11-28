Joao Rojas no pierde la esperanza de jugar el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, pese a no haber sido parte del proceso de Sebastián Beccacece por una grave lesión que lo tuvo sin jugar por 16 meses.

Joao Rojas en las últimas horas declaró ante los medios de comunicación de Guayaquil que entre sus planes está competir por un puesto en la lista final de la Selección de Ecuador del Mundial del siguiente año, objetivo que, a priori, parece poco probable.

Joao Rojas no pierde de vista al Mundial 2026

Joao Rojas jugó su último partido con la Selección de Ecuador el jueves 24 de marzo de 2022, en la fecha 17 de las eliminatorias al Mundial Catar, en la derrota 3-1 ante Paraguay en Ciudad del Este.

El argentino Gustavo Alfaro fue el entrenador tricolor en esa época. Rojas arrancó en el equipo titular portando la camiseta número 10. Compartió la mitad de la cancha con Jhegson Méndez, Carlos Gruezo, Ángel Mena y Byron Castillo.

Todos perdieron espacio en el equipo nacional en los siguientes meses y tienen pocas o nulas chances de participar en la Copa del Mundo 2026.

El mediocampista, que en esos días jugaba en Emelec, no tuvo una buena participación y salió reemplazado en el inicio del segundo tiempo por Jeremy Sarmiento, otro de los nombres que no son tomados en cuenta por Beccacece.

Luego no fue citado más en cuenta por Alfaro debido a la rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera de las canchas entre julio de 2022 y febrero de 2023, en su etapa de jugador del Monterrey de México.

La segunda grave lesión llegó como jugador de Barcelona SC. Entre mayo de 2024 y septiembre de 2025 no jugó por una fractura en el peroné que, a su criterio, lo dejó definitivamente fuera de la Copa América Estados Unidos 2024, cuando el entrenador de la Tri era el español Félix Sánchez.

Con este panorama y tras la recuperación de su segunda grave lesión, Rojas declaró que su “objetivo” es volver a ser tomado en cuenta para representar al país en el máximo torneo de selecciones del mundo.

“Ese es mi objetivo. Ya me perdí un Mundial y una Copa América por lesión a pocos meses de ambas competencias. A base de juego, personalidad y talento voy a intentar luchar por demostrar que nada es imposible”, declaró contundentemente.