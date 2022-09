Jimmy Butler, quien jugó en Quito, quiere el título de la NBA

Jimmy Butler, jugador de la NBA. Foto: Instagram jimmybutler

Agencia EFE

Jimmy Butler, estrella de los Miami Heat, aseguró este lunes 26 de septiembre del 2022 que el objetivo de su equipo es conquistar el anillo en la próxima temporada de la NBA y destacó que la razón por la que juega al baloncesto es "para ganar un campeonato".

El deportista es la figura que pasó por Quito, por las canchas del parque La Carolina donde jugó con varios aficionados. Ocurrió en julio.

Tras quedarse a las puertas de las Finales en el séptimo partido de la serie contra Boston Celtics, Miami Heat arranca una nueva temporada manteniendo un bloque de garantías y mismos objetivos, lograr el cuarto anillo en la historia de la franquicia.

"Creo que es para lo que juego a esto, para ganar un campeonato", por si había dudas de cuál es el reto y la motivación de Jimmy Butler, lo dejó claro en una de sus primeras intervenciones del día de medios en la FTX Arena.

Al regresar al vestuario, una ausencia notable, la de un PJ Tucker que optó por unirse a James Harden en los Sixers:

"Los demás seguimos, PJ es un traidor”, dijo entre risas Butler.

"Me encanta haber tenido la oportunidad de jugar con él, de aprender de él", añadió.

Hay muchos referentes en el equipo, manteniendo el bloque formado por Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro y Kyle Lowry, pero sobre todos ellos un Eric Spoelstra que afronta la decimoquinta temporada como entrenador de la franquicia.

Este lunes no pudo estar con los suyos al haber sido padre por tercera vez y se incorporará al equipo en la semana de trabajo en Bahamas.

Ante la ausencia del jefe del vestuario, todas las luces fueron para Butler, por un lado por su nuevo corte de pelo, pero también porque es el referente y auténtico líder de este equipo, pese a que él trate de dar también mucho protagonismo al bloque: "No es algo sobre mí, es sobre la plantilla que tenemos, tenemos anotadores fenomenales, magníficos defensores, no es sólo sobre mí".

Al terminar la pasada temporada, el propio Pat Riley indicó que Bam Adebayo debía ser más protagonista en la parcela ofensiva, que debería mirar más el aro, un reto que acepta el pívot del Heat: "He estado trabajando en mi tiro. Quiero hacer alrededor de dieciocho tiros por partido. Siento que somos mucho mejor equipo cuando tiramos".

Asume más responsabilidad, le corresponde al afrontar la que será ya su sexta temporada y convertirse en un veterano del equipo: "Es muy distinto todo, porque ya no soy uno de los jóvenes nunca más".

Parte de su crecimiento pasará también por ser candidato a los galardones individuales, como lo estuvo el curso pasado para el Jugador Defensivo del año, algo que para él no está sólo en sus manos: "Ese premio es pura política, intentaré estar de nuevo ante esa posibilidad pero depende de los que votan".

El reconocimiento le llegó a Adebayo también de Butler, quien tuvo palabras de elogio hacia su compañero, a quien considera "un motor del equipo que queremos que sea más agresivo y lo será".

El otro nombre propio que se considera fundamental para el crecimiento del equipo es el de Tyler Herro, sumando mucho desde el banco la pasada temporada para conseguir el galardón de Mejor Sexto Hombre, acepta ser titular o suplente: "Soy un jugador de equipo, lo que Spoelstra o la organización quieran estará bien, tengo mis objetivos personales, pero los del equipo van siempre por delante de ellos".

Uno de esos retos personales pasa por estar presente en el All Star Game de Utah en febrero: "Creo que pude estar la pasada temporada, pero obviamente saliendo desde el banquillo fue difícil, pero con otro salto creo que lo puedo conseguir".

Para afrontar la nueva temporada no ha dejado de trabajar durante el verano: "Siendo más eficiente, siendo más fuerte, mejorando mi defensa. Mis fundamentos ofensivos están entre los mejores de la liga, quiero trabajar más en eso y ser más efectivo".

Los Magic

Otro equipo que se apoya en el talento joven es Orlando Magic, que este año podrá contar con el italiano Paolo Banchero, primera elección en el último draft.

El ex de Duke no rehuye la responsabilidad, y para ello se ha dejado aconsejar por quienes le precedieron en ese honor, como Markelle Fultz: "Me ha dicho muchas cosas, porque él conoce bien lo que es tener la presión, lo difícil que es sentirla desde tan temprano en su carrera".

Por el momento Fultz sólo podrá ayudar en el training camp de esta manera, ya que este domingo se anunció que sería baja por una fractura en su dedo gordo del pie izquierdo.

Asesorar a Banchero y estar cerca del equipo, como dijo el propio jugador italiano, es también de mucha utilidad: "Ha sido una gran ayuda, para no hacer caso del ruido, sin importar si va bien o mal, manteniéndote en lo que sabes hacer, manteniéndose firme en lo básico. Ha sido un gran consejo para mí".