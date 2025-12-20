Jeremy Arévalo volvió al gol e interesa a un club de la élite de Europa

A puertas de que se abra el mercado invernal en Europa, donde el ecuatoriano Jeremy Arévalo interesa a más de un equipo, este se reencontró con el gol en Racing de Santander. El delantero llegó a su octavo tanto con el club ante el Huesca en la decimonovena fecha de la LaLiga 2.

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El gol de Jeremy Arévalo con Racing de Santander frente al Huesca

Para la nueva jornada de la segunda división española, el Racing de Santander jugó como visitante y Jeremy Arévalo saltó a la cancha en el once titular de este sábado 20 de diciembre. El tricolor se ubicó como único ‘nueve’ de referencia en ataque.

39 minutos le bastaron para que consiga celebrar y abrir la cuenta para la escuadra verdiblanca. Estuvo donde tenía que estar. Se elucubró un ataque por la banda zurda y el ariete acompañó y penetró en el área por el medio.

Great positioning for Jeremy Arevalo 🇪🇨⚽️



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Una vez que el balón estuvo cerca del tiro de esquina, el centro raso viajó hacia el área. Arévalo esperaba. Le pegó de primera, frente al arco y en medio de dos centrales, y el festejó arrancó para su escuadra.

Aunque el gol del ecuatoriano pudo ser el del triunfo, el Huesca empató a los 78 minutos gracias a Jorge Pulido. El tricolor, además, ya había abandonado el terreno de juego a los 64 para dar paso a Asier Villalibre.

Jeremy Arévalo volvió al gol tras más de un mes

La última vez que Jeremy Arévalo había conseguido marcar con el Racing de Santander había sido el 25 de octubre del 2025. En esa fecha le anotó al Mirandés y llegó a los siete goles con su club, lo que le valió un llamado hacia la Selección de Ecuador.

Después de aquel último gol, el futbolista jugó seis cotejos con su equipo en los cuales no consiguió marcar ni asistir. Con la Tri, este solo disputó cinco minutos tras entrar al cambio en un amistoso ante Canadá y no pudo ser diferencia.

A nivel global, Arévalo ha jugado 18 partidos con su club. Estos abarcan cotejos de la Copa del Rey y LaLiga 2 y dan la sumatoria total de ocho goles.

Jeremy Arévalo puede llegar al Stuttgart de Alemania

Jeremy Arévalo también está muy cerca de cerrar su etapa en el fútbol español. El delantero ecuatoriano apunta a dar el salto a la Bundesliga, con el Stuttgart como principal candidato para quedarse con su fichaje.

El club alemán busca su fichaje y ha tomado ventaja en las negociaciones, solo debe ejecutar la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 8,19 millones de dólares. De acuerdo con el periodista Florian Plettenberg, el acuerdo está en su fase final y contempla un contrato hasta 2030, a la espera de que Arévalo supere el reconocimiento médico.

Si la operación se concreta, Arévalo seguirá los pasos de Carlos Gruezo y se convertirá en el segundo ecuatoriano en vestir la camiseta del Stuttgart. El Racing de Estrasburgo, donde milita Kendry Páez, también había mostrado interés.

Información adicional: Los ‘Verdiblancos’