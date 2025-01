Jefferson Montero sorprendió al anunciar su nuevo equipo, el FC St Helens, que milita en la North West Counties Premier League, una categoría no profesional y parte de la novena división en el sistema del fútbol inglés.

El FC St Helens hizo oficial el fichaje del ecuatoriano a través de su cuenta de X, donde compartió una imagen del jugador durante su etapa en Aucas, acompañada del mensaje “Fútbol is Life”, una frase icónica de la serie Ted Lasso.

El club expresó su entusiasmo en el anuncio: “Estamos encantados de confirmar la llegada de la exestrella de la Premier League y de Ecuador, Jefferson Montero”.

Aunque no se detalló la duración del contrato, el equipo explicó que el acuerdo se concretó gracias a la empresa SMS Pro Soccer, que trabaja en conjunto con AV25, el equipo de Antonio Valencia, donde Montero jugó el último semestre.

Mark Hayes, director deportivo del FC St Helens y de SMS Pro Soccer, destacó la incorporación del jugador:

“No se trata de un truco publicitario. Jefferson sigue motivado, ya que recientemente dejó de jugar a un nivel competitivo. Es exactamente lo que necesita el FC St Helens para la segunda mitad de la temporada”, mencionó.

Montero, quien tuvo una destacada trayectoria en clubes como Swansea City en la Premier League, además de pasos por LaLiga y el fútbol ecuatoriano, busca aportar su experiencia al equipo inglés.

NEW SIGNING | FC St Helens are elated to confirm the arrival of former Premier League and Ecuador star, Jefferson Montero! Please, give Jefferson the warmest of welcomes! #UpTheStripes❤️🤍 @SkySportsNews @itvfootball @talkSPORT @NonLeaguePaperhttps://t.co/baf9wZvjCW pic.twitter.com/qwVlh4ep7Z