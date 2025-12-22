Javier Rabanal llega a Universitario desde IDV y estas son las razones

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El español Javier Rabanal fue anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano, tras consagrarse campeón en Ecuador con Independiente del Valle (IDV).

“El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo director técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!”, publicó Universitario en la red social X, al confirmar la llegada del estratega español, en lugar de Jorge Fossati, quien asume el reto de conducir al vigente tricampeón de la Liga 1 peruana.

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Javier Rabanal asume el reto en Universitario

Rabanal tendrá como principal objetivo buscar el tetracampeonato nacional, luego de que Universitario se consagrara campeón por tercera temporada consecutiva en 2025.

Además, el entrenador español estará al frente del equipo en la Copa Libertadores 2026, otro de los grandes desafíos del club limeño.

Rabanal con Independiente del Valle

El técnico llega a Perú tras una etapa exitosa en el fútbol ecuatoriano. En 2024 y 2025 dirigió a Independiente del Valle, con el que se proclamó campeón de la Serie A de Ecuador. Previamente, también trabajó en ese país como entrenador de Independiente Juniors en 2024.

Antes de su experiencia en Sudamérica, Rabanal desarrolló parte de su carrera en Países Bajos, donde fue asistente técnico en el PSV Eindhoven y se desempeñó como jefe de metodología del Willem II entre 2018 y 2023.

La llegada de Rabanal se produce luego de la salida de Jorge Fossati, a quien el club agradeció el pasado 11 de diciembre por su profesionalismo y por su aporte en la obtención del tricampeonato.

Fossati dirigió a Universitario desde 2023, cuando el equipo volvió a ser campeón tras diez temporadas, y posteriormente tuvo una pausa de un año y medio para dirigir a la selección peruana, que no logró clasificar al Mundial 2026.

En abril, Fossati regresó a la ‘U’ y al final del Clausura levantó el trofeo como tricampeón nacional. Por su parte, Rabanal se despidió recientemente de Independiente del Valle con un mensaje en X, en el que agradeció a dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores y aficionados, tras coronarse campeón en 2025.

Con información de EFE