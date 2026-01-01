DT campeón con Independiente revela su peor momento en Ecuador por inseguridad

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Javier Rabanal llegó a Ecuador en 2024 para unirse a Independiente del Valle, donde dirigió su filial en aquel año y en 2025 alcanzó el título con el elenco principal. Para este 2026, el entrenador no continuará en la escuadra y reveló la crisis que debió vivir en el país por razones de seguridad, así como otros sucesos que lo impactaron.

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Javier Rabanal , exDT de Independiente del Valle, debió cambiar de domicilio tras un asesinato cercano

Tras haberle dado el segundo título de su historia a nivel liguero a Independiente del Valle, el club y el entrenador separaron sus caminos. Rabanal continuará su carrera en Universitario de Perú y los rayados tendrán como estratega a Joaquín Papa.

Antes de vincularse a la pretemporada del equipo peruano, Rabanal conversó con Radio Marca de su país. Allí, este señaló cuál fue la experiencia más tenue que vivió y cómo debido cambiar de domicilio a raíz de ello para precautelarse.

“Me alquilaron una casa los vecinos de enfrente y los mataron a los dos (…) Me tuve que mudar. Sus cámaras de seguridad eran mis cámaras y se las desconectaron. Te replanteas muchas cosas. Me tuve que mudar a una comunidad más pequeña, pero con mucha más seguridad. Fue la peor en la que me he visto, ver a la Policía y que me dijeran que los mataron, cruzando la acera de mi casa“, señaló el entrenador.

Otros sucesos que impactaron a Javier Rabanal en Independiente del Valle

Javier Rabanal también se refirió a otras situaciones que lo impactaron. El entrenador mencionó tres más, todas vinculadas a fallecimientos de futbolistas, dos de los cuales también fueron asesinados.

El español recordó que el deceso de Marco Angulo en 2024 lo marcó después de que este se viera involucrado en un siniestro de tránsito. El auto en el que el futbolista se encontraba a bordo impactó con una viga en una zona de obras en la Autopista General Rumiñahui. Luego de ser trasladado a una casa de salud y estar internado, este falleció.

El ahora DT de Universitario también recordó los ataques armados que cegaron la vida de Miguel Nazareno y Mario Pineida. El primero era miembro de las formativas de Independiente y, el segundo, de Barcelona SC.

“Este año, el 10 del juvenil B se fue a casa con su familia y dos personas disfrazadas de policías los mataron a todos, incluido a él. (…) Esta semana, Mario Pineida. Fue a la carnicería y le pegaron cinco tiros. Eso es Ecuador“, manifestó Rabanal.

El nuevo DT de Independiente del Valle

Tras la salida de Rabanal, Independiente del Valle no tardó en anunciar a Joaquín Papa como su nuevo DT. El estratega uruguayo llegará tras haber hecho toda su carrera como director técnico en su país.

Antes de dirigir a los rayados, este pasó por Liverpool de Montevideo y Rentistas. A nivel de categorías juveniles trabajó en Nacional de Uruguay, Montevideo Wanderers, Racing de Montevideo y Albion.

Información adicional: Los rayados