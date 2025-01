Jaime Iván Kaviedes decidió dejar el retiro y volverá a las canchas para jugar profesionalmente. Los hará en la Liga Deportiva Universitaria de El Carmen de la Segunda Categoría de Manabí.

El propio Jaime Iván Kaviedes confirmó que volverá a jugar. En sus redes sociales y en la de su nuevo equipo dejaron pistas que hacían prever que el histórico delantero de 47 años volvería a jugar.

La cronología de la contratación de Iván Kaviedes

El miércoles 22 de enero de 2025, cerca de las medianoche, los ‘Plataneros’ colgaron un video en su cuenta de Facebook. El mismo Kaviedes anunciaba que estaría presente en esa ciudad para atestiguar la posesión de la nueva directiva.

El sábado 25 se confirmó que el ‘Nine’ formará parte del plantel. El propio club anunció que el sábado 1 de febrero, en el estadio Isauro Cevallos, se llevará a cabo la firma del contrato con el futbolista.

“¿Y si vuelvo a jugar? No vas a poder, ya pasó tu tiempo, estás loco, es imposible bla-bla-bla… Ok, pero si decido, pronto habrá señales… Nine”, escribió en su cuenta de Instagram el lunes 27.

“Soy una persona de sueños y metas. Siempre he dicho que me faltó algo y dije que volveré a jugar (…) Creo que algo puedo hacer y está reconfirmado que volveré a jugar, para mí, para dar lo mejor a la gente que siempre me apoyó, especialmente para las nuevas generaciones”, dijo el mismo día en una entrevista en un medio de comunicación de El Carmen.

Agregó que es “un buen momento para dejar un legado futbolístico (…) espero aportar dentro y fuera de la cancha para darle lo mejor a El Carmen, a la ciudad y al equipo que me está dando una oportunidad de vida”, agregó

Adelantó que su intención es pelear un cupo para ascender a la Liga Pro Serie B, para lo cual tiene que existir una “estructura en todas las áreas” para poder cumplir ese objetivo planteado con la directiva.

Se reveló que la presencia del goleador mundial de 1998 no solo será como futbolista, sino también como accionista y como parte de la estructura organizativa con proyección a conformar las categorías formativas de su nueva casa.

Los equipos de Kaviedes

La carrera de Jaime Iván Kaviedes es larga y rica en cuanto a equipos. Con El Carmen, serán 20 las camisetas que defendió en Ecuador, Italia, España, Portugal, Inglaterra, México y Argentina.

Emelec, Perugia, Celta (tres etapas), Puebla (dos), Valladolid, Oporto, Barcelona Sporting Club (4), Deportivo Quito (2), Crystal Palace, Argentinos Juniors, El Nacional (2), Liga de Quito, Macará, Aucas, Liga de Loja, Liga de Portoviejo, Águilas de Santo Domingo, Club Deportivo Santo Domingo, Aviced y Liga Deportiva Universitaria de El Carmen.

