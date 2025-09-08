Italia logró una victoria dramática por 5-4 frente a Israel en Debrecen, Hungría, en el marco de la cuarta jornada de clasificación para el Mundial 2026.

El partido, disputado en sede neutral por motivos de seguridad, dejó escenas surrealistas y puso en evidencia las fragilidades de la selección italiana, que logró sobrevivir gracias a un gol decisivo de Sandro Tonali en el minuto 91 en el partido Italia vs. Israel.

Italia vs. Israel, “un cotejo para morirse”

El seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, calificó el cotejo como “para morirse” y reconoció la dificultad de imponer el juego ante un rival inesperadamente combativo.

“Nos llevamos la victoria, pero estamos locos, hemos encajado goles absurdos. Somos demasiado frágiles, eso es un problema mío, no de los chicos”, declaró a Rai.

El técnico destacó el corazón y la reacción de su equipo, a pesar de no haber mostrado su mejor versión: “Ha habido corazón y ganas de reaccionar, a pesar de que no ha sido un gran día”.

Un partido marcado por la tensión política

El encuentro estuvo marcado por la polémica: gran parte de la afición italiana dio la espalda al himno israelí como condena al conflicto bélico abierto con Palestina.

Además, los jugadores de Israel portaron un brazalete negro en señal de luto por un atentado ocurrido en Jerusalén el mismo día, que dejó seis muertos y 12 heridos.

La UEFA, previamente, también había mostrado mensajes de condena al conflicto en la final de la Supercopa de Europa, con niños refugiados gazatíes en la ceremonia.

Remontada y protagonismo de los jugadores italianos

Italia sobrevivió gracias a las actuaciones destacadas de Moise Kean, con doblete, y Mateo Retegui, con tres asistencias. También anotaron Politano, Raspadori y, finalmente, Tonali.

El equipo italiano supo reaccionar ante errores propios, incluyendo dos goles en propia puerta y un marcador adverso, demostrando pundonor y carácter para mantener vivas sus opciones de clasificación al Mundial.

Con este resultado, Italia alcanza los 9 puntos, empatada con Israel, y mantiene la esperanza de alcanzar la segunda plaza del grupo, a tres puntos de la líder Noruega.

Noticia realizada con información de EFE.