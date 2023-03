Inter de Milán se clasificó a los cuartos de final de Champions

Inter de Milán superó al Oporto en la Champions League. Foto: @Inter_es

Redacción Bendito Fútbol (I)

El empate 0-0 entre Oporto e Inter de Milán, en la vuelta de los octavos de final en la Champions League, clasificó al equipo italiano a la siguiente ronda, este 14 de marzo del 2023.

Un gol de Romelu Lukaku en los últimos minutos del partido, en San Siro, en la ida de los octavos de final fue determinante para que el conjunto italiano se cuele entre los ocho mejores.



Hasta el momento se conocen seis de los ocho clasificados a los cuartos de final de la Champions League. Estos son Benfica, Chelsea, Bayern Múnich, AC Milan, Manchester City e Inter de Milán.



Los últimos dos cupos saldrán de los cruces entre Napoli vs. Frankfurt y Real Madrid vs. Liverpool, que se jugarán el miércoles 15 de marzo, a las 15:00 (hora Ecuador).

Inter avanzó en la Champions League

El Oporto salió al Estadio Do Drogão con la mentalidad de ganar para por lo menos mandar el partido al alargue y vaya que lo intentó a lo largo de los 90 minutos, pero no logró ser eficaz en donde importa, en la zona de definición.



Durante el partido de Champions League el conjunto portugués dominó el esférico e implanto su ritmo de juego, sin embargo, enfrente tuvo a un rival que mostró un gran despliegue y no cometió errores en su defensa, que fue fundamental para conseguir el pase a la siguiente ronda.



En los primeros 45 minutos Eustáquio y Mehdi Taremi fueron los jugadores más peligrosos del Oporto, que tuvieron sus oportunidades de abrir el marcador, pero André Onana, arquero del Inter de Milán, apagó cualquier intención de peligro del rival.



Para la segunda mitad la dinámica se mantuvo en la Champions League, con la diferencia que el Oporto adelantó aún más sus líneas, lo que provocó que dejen varios espacios entre zonas, que fueron aprovechados por el Inter para tratar de sorprender con un contrataque rápido.



Aunque el Oporto nunca bajó los brazos y mostró su gran persistencia en anotar, el gol nunca llegó y esto también se debió a la gran actuación del arquero camerunés del Inter, que fue la figura del conjunto italiano, con seis atajadas.



En los últimos minutos del compromiso llegaron las jugadas más claras del Oporto. Impactaron dos veces el esférico en el poste y Denzel Dumfries sacó un disparo en la línea del arco.

Visita nuestros portales: