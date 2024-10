El Inter Miami, de Lionel Messi, derrotó 2-1 al Atlanta United este viernes 25 de octubre de 2024, en el primer partido de los cuartos de final de la Conferencia Este. El ecuatoriano Leonardo Campana no formó parte del encuentro.

Con esta victoria, el conjunto de las ‘Garzas’ se adelanta 1-0 en la serie y está a un triunfo de avanzar a las semifinales de conferencia. Cabe recordar que en esta ronda se juega al mejor de tres partidos, por lo que el primer equipo que gane dos enfrentamientos pasará a la siguiente etapa.

El segundo cotejo se jugará el próximo sábado 2 de noviembre, a las 18:00 (hora de Ecuador) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Si fuera necesario un tercer partido, este está pactado para el 9 de noviembre a las 20:00, en el DRV PNK Stadium de Miami.

El partido en Fort Lauderdale, Florida, casa de las ‘Garzas’, comenzó con rapidez para los locales. Luis Suárez anotó a los dos minutos luego de una gran jugada colectiva que concluyó con el uruguayo definiendo con precisión dentro del área.

HAD TO BE HIM 9️⃣🇺🇾 pic.twitter.com/0CTmAIA9Os