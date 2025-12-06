Independiente del Valle es el nuevo campeón de Ecuador

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Independiente del Valle se proclamó la tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025 campeón del campeonato ecuatoriano de fútbol al empatar 1-1 con Libertad en el Estadio de Chillo Jijón.

Claudio Spinelli anotó el gol del título al cierre del primer tiempo y neutralizó el gol de Yerlin Quiñónez. Además, se benefició de la derrota de Liga de Quito 2-1 en Machala ante Orense, con los que se volvió inalcanzable con 74 puntos. LDU se quedó con 64 a falta de tres fechas para el cierre del torneo.

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Independiente del Valle acumula siete títulos en su palmarés

El fútbol ecuatoriano ha sido testigo de una revolución silenciosa que, en dos décadas, ha catapultado a Independiente del Valle desde un ambicioso proyecto de formación a una indiscutible potencia continental.

El club de Sangolquí ha roto la hegemonía tradicional al acumular un impresionante palmarés de seis títulos de máximo nivel desde 2019, incluyendo tres conquistas internacionales.

El hito que redefinió la historia de la institución llegó en el ámbito internacional. Bajo la dirección técnica del español Miguel Ángel Ramírez, IDV conquistó la Copa Sudamericana 2019. Este triunfo no solo significó el primer título internacional para el club, sino que lo puso en el mapa global.

Jugadores fundamentales como el capitán Gabriel Pellerano, el centrocampista Cristian Dájome y el delantero Gabriel Torres fueron pilares en aquella gesta que culminó en la final única de Asunción.

Tras probar las mieles del éxito continental, la gran asignatura pendiente era el título local. En 2021, con el portugués Renato Paiva al mando, Independiente del Valle finalmente consiguió la ansiada corona del campeonato ecuatoriano.

La solidez del equipo en esa temporada fue clave, destacándose la inteligencia en el mediocampo de Lorenzo Faravelli y la experiencia de Pellerano y Junior Sornoza, asegurando la estrella que faltaba en sus vitrinas.

La consolidación de un reinado internacional

El periodo 2022-2023 marcó la consolidación de su dominio. IDV levantó su segunda Copa Sudamericana en 2022, ratificando su eficacia en torneos cortos.

Pero la joya de la corona llegó en 2023 con la conquista de la Recopa Sudamericana ante el poderoso Flamengo de Brasil.

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Bajo la dirección de Martín Anselmi, el equipo se impuso en penales en el Maracaná, con una actuación destacada del portero Moisés Ramírez. Además, se destacó la irrupción de talentos jóvenes como el atacante Kendry Páez.

A nivel doméstico, la ambición de IDV no se detuvo con la obtención de la Copa Ecuador 2022, y posteriormente añadió la Supercopa Ecuador 2023 a su lista, completando así la tripleta de copas nacionales disponibles.

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