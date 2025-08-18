Independiente del Valle dio un golpe clave en la lucha por el campeonato nacional. En la fecha 25 del torneo, los rayados vencieron 2-1 a Orense en Chillo Jijón con un gol agónico de Michael Hoyos a los 84 minutos.

Con este triunfo, Independiente del Valle, dirigido por el español Javier Rabanal, consolidó su liderato y amplió a nueve puntos la distancia sobre sus perseguidores más cercanos, Liga de Quito y Barcelona SC.

Junior Sornoza abrió el marcador a los 30 minutos para Independiente del Valle con un remate preciso desde el borde del área, que desató la alegría en las gradas. Orense no se dio por vencido y logró empatar a los 69 minutos gracias a Bryan Viñán, quien sorprendió a la defensa local con una definición cruzada.

Sin embargo, cuando parecía que el empate estaba sentenciado, apareció Hoyos para marcar el 2-1 definitivo y mantener a Independiente con paso firme hacia la fase final del campeonato.

Con esta victoria, IDV llegó a 53 puntos en la tabla de posiciones, cuando restan solo cinco jornadas para el cierre del calendario de todos contra todos. Este detalle no es menor. El reglamento de la presente temporada establece que los equipos clasificados al hexagonal final arrastrarán el puntaje conseguido en la primera etapa.

Mientras tanto, sus rivales directos volvieron a ceder terreno. Liga de Quito apenas rescató en el Rodrigo Paz un empate 1-1 en casa frente al Manta, conjunto que pelea por evitar el cuadrangular del descenso. Los visitantes se adelantaron con gol de Jostin Alman a los 75 minutos. Los albos lograron salvar un punto en la última acción del partido, cuando Bryan Ramírez marcó a los 90+7.

Por su parte, Barcelona sufrió un duro revés en el estadio Monumental. El cuadro torero cayó 0-2 frente a Macará, que lucha por escapar de la zona baja de la tabla. Maximiliano Fernández y John Jairo Jiménez fueron los autores de los tantos que sentenciaron a los dirigidos por Ismael Rescalvo.

Esta derrota, sumada al empate de Liga, emparejó a ambos clubes quiteños y guayaquileños en 44 puntos, muy lejos del ritmo que ha impuesto Independiente del Valle.

Luego de 25 fechas, IDV se perfila como el gran candidato a liderar la fase regular y empezar el hexagonal final con una ventaja considerable. La distancia de nueve puntos sobre sus escoltas parece difícil de recortar en solo cinco fechas.

La próxima jornada puede resultar decisiva en esa pelea. Barcelona SC visitará a Vinotinto en el estadio Olímpico Atahualpa, mientras que Liga de Quito se enfrentará a El Nacional en el mismo escenario. En paralelo, Independiente tendrá un desafío exigente en el estadio George Capwell ante Emelec, un rival que busca sumar puntos para asegurar su presencia en el hexagonal que otorga el título y cupos a la Libertadores y Sudamericana.

