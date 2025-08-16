Independiente del Valle continúa imparable en el campeonato ecuatoriano de fútbol 2025 y amplió su ventaja en la tabla de posiciones tras vencer 2-1 a Orense como local, en la fecha 25 del torneo.

Con este triunfo, IDV suma 53 puntos en 25 partidos, manteniéndose sólido como líder absoluto del campeonato.

Más noticias:

Independiente del Valle

Los goles de Independiente del Valle llegaron por medio de Junior Sornoza a los 30 minutos y Michael Oyos a los 84.

Para Orense descontó Bryan Viñán a los 69, pero no fue suficiente para evitar la derrota que deja a su equipo en el sexto puesto con 38 puntos.

Barcelona SC, su inmediato perseguidor, se mantiene con nueve unidades menos, pero aún debe disputar su encuentro frente a Macará el 17 de agosto.

Aucas, que también tiene 38 puntos, perdió 1-0 ante Mushuc Runa en Echaleche y ve amenazada su clasificación al hexagonal final.

Aucas perdió en Echaleche

Mushuc Runa sorprendió al vencer con un golazo de Luis Arce a los 72 minutos, disparo potente desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero Rodrigo Formento. Aucas dominó el partido y generó oportunidades, pero la defensa local y el poste frustraron sus intentos.

En otro cotejo destacado, Universidad Católica y Libertad empataron 1-1 en el estadio Olímpico Atahualpa.

Yerlin Quiñónez adelantó a Libertad a los 18 minutos, mientras que Byron Palacios igualó para Católica a los 32.

Libertad suma 38 puntos y está en el cuarto lugar, mientras que Católica se mantiene séptimo con 36, fuera momentáneamente del hexagonal.

Cuando no !!!!! Michael ⚽️🥅pic.twitter.com/z3olWfVoB2 — Independiente del Valle (@IDV_EC) August 17, 2025