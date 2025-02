Llegamos a las 6:30 de la mañana hasta la Ciudad Deportiva Independiente del Valle. El trayecto de 45 minutos nos muestra cómo el clima frío de Quito va desapareciendo y en Chillo-Jijón la temperatura se vuelve más tolerable.

Tras superar los filtros de seguridad, nos recibe Mario Alcocer, jefe del equipo de utileros de Independiente del Valle, que con una sonrisa nos explica su trabajo y se muestra orgulloso del crecimiento de la institución.

Mario Alcocer creció con Independiente

Mario Alcocer se define como hincha de Independiente del Valle desde que el club tenía el nombre de José Terán. En 2008 fue contratado para ser parte del equipo de utileros cuando la institución daba sus primeros pasos en la Segunda Categoría de Pichincha.

“Más o menos entre marzo de 2008 o abril ingresé como utilero“, recuerda con nostalgia aquel primer día. Ya han pasado 17 años desde ese momento, un período que marcó un antes y un después en su vida.

Antes de dedicarse por completo a su actual trabajo, copaba su tiempo en un negocio familiar de mecánica industrial, pero con el fútbol en el horizonte.

“Siempre estuvimos involucrados en el fútbol, ​​y cuando se presentó la ocasión de dar el salto, no la desaproveché; este era mi mundo, el fútbol, ​​mi familia, Independiente y Sangolquí“, confiesa.

Por un momento, se traslada a su época de juventud y comenta que jugaba al fútbol. Era un delantero centro, goleador que soñaba con llegar al profesionalismo, pero una lesión de ligamentos y una fisura en la tibia cortaron su carrera. De eso ya han pasado cerca de 25 años.

Mario Alcocer, jefe de utileros de Independiente del Valle.

Al principio, las dificultades fueron evidentes. Sin canchas donde entrenar, golpearon puertas en barrios, parques, estadios y ligas barriales, rememora; toma una pausa y sigue su relato para darle valor al trayecto recorrido y como los títulos nacionales e internacionales llegaron paulatinamente a la institución.

“Con mi familia reflexionamos sobre lo que teníamos entre manos y llegamos a una conclusión: este proyecto era prometedor, sabíamos que, con el tiempo, los resultados llegarían”, agrega.

Una de las anécdotas más curiosas se dio en los primeros viajes al exterior con algunos jugadores que, insatisfechos con la comida del hotel, solicitaban su ayuda para aplacar el hambre.

“Al principio, éramos solo mi hermano y yo, los utileros que viajábamos con el equipo. Nos tocaba salir en busca de hamburguesas”, una tarea que, aunque sencilla, reflejaba el deseo de tener al plantel “contento”.

Mientras prepara los uniformes de entrenamiento, saca una caja en donde guarda las figuras religiosas que los acompañan en todos los partidos del primer equipo y que han estado presentes en un sinnúmero de estadios del continente.

Imágenes del Divino Niño, de la Virgen del Quinche y de la Virgen de Fátima, un regalo del entrenador portugués Renato Paiva, que pasó por el equipo entre el 2021 y mayo de 2022, entre otras, son guardadas celosamente por ‘Júnior’, como también es conocido este personaje de IDV.

Mario Alcocer en su oficina de trabajo.

Dennis Espinoza nunca desistió

Dennis Espinoza siempre tuvo al balón como su mejor aliado. Nació hace 33 años en La Concepción, provincia del Carchi.

Vive en Carcelén, al norte de Quito. Para llegar a su trabajo, sale a las 5:45 de su casa con la convicción de estar en el lugar que siempre quiso: una cancha de fútbol.

Antes de detallarnos sus labores, nos comenta que con 16 años se unió a las divisiones inferiores del Deportivo Quito. Vivió en primera persona los títulos del campeonato nacional de 2008, 2009 y 2011 junto a los entrenadores Carlos Sevilla, Rubén Darío Insúa y Carlos Ischia.

“En su momento, las cosas no se dieron como esperaba”, indica Espinoza al recordar sus inicios.

“Antes de vincularme al trabajo de utilero, yo jugaba de manera profesional en el Quito, donde también pasé por las categorías inferiores; sin embargo, las lesiones me impidieron continuar mi carrera en el campo, y eso, sumado a la falta de apoyo en ese entonces, hizo que tomara la decisión de dejar el fútbol profesional en el 2012 o 2013″, reconoce.

Una inesperada llamada le abrió las puertas a IDV, aunque en un principio no le puso atención y la dejó pasar, pese a que su teléfono sonó tres veces seguidas un domingo en la noche. A la tercera, y por recomendación de su esposa, decidió contestarla creyendo que se trataba de alguna emergencia familiar.

Diego Espinoza en una de las canchas de entrenamiento de IDV.

“Nos dieron buenas referencias sobre usted y queríamos saber si podríamos hacerle una entrevista presencial“, recuerda que le explicó del otro lado del teléfono una colaboradora del área de Talento Humano del ‘matagigantes’.

Pese a tener una chance en otro equipo de la capital, no dudó en girar su mirada al “valle de los sueños” y tomar la oportunidad al tratarse de una institución con una estructura que le permite ser competitiva y ser protagonista en los torneos en los que participa.

“Lo bueno es que agradezco a Dios que nunca me he alejado de este mundo. Es algo que siempre he querido, algo muy lindo, especialmente porque hoy en día el fútbol es el sueño de muchos jóvenes. Ver cómo los chicos de ahora sueñan con ser futbolistas es una gran motivación, y me siento afortunado de seguir siendo parte de este entorno”, afirma con emoción.

“Mi trabajo es ser ayudante de utilería”, comenta mientras caminamos por la cancha de entrenamiento cuyo césped está mojado por las constantes lluvias que caen sobre la capital. Nos detenemos donde están todos los implementos de su trabajo y, mientras los acomoda, sigue con su relato.

“Al margen de mi tarea, siempre estoy a las órdenes del preparador físico y, de igual manera, de los jugadores. A veces, te piden cualquier favor, un cambio de zapatos o algún ajuste; la gente que está en este puesto está para eso, para ayudar, para estar atenta a lo que necesiten”, explica con la naturalidad de quien conoce cada aspecto de su trabajo.

Diego Espinoza.

