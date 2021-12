Independiente confirma a Pellerano, Bauman y Sornoza

Redacción Bendito Fútbol

En pleno día de los Santos Inocentes, Independiente del Valle confirmó el acuerdo de continuidad de su ‘columna vertebral’. Este 28 de diciembre de 2021, el club confirmó al líder Cristian Pellerano, al organizador Junior Sornoza y a goleador Jonatan Bauman.

“Yo no me voy porque me quedo en casa. Los tres se quedan. Lo más serio que verás en el día de Inocentes“, publicó la cuenta de Twitter del equipo rayado, que este año levantó su primer trofeo como campeón nacional.

En la publicación, el club juega con una analogía de ecuavoley. “El servidor, el ponedor, y el goleador”, escribió el equipo, junto a una foto de cada uno de los deportistas, que fueron determinantes para el título.

Sornoza llegó a mediados de temporada y fue figura, anotó dos de los cuatro goles con los que el club se impuso a Emelec en la final. Su pase pertenece al Corinthians de Brasil, club que accedió a un nuevo préstamo.

Pellerano llegó al equipo en el 2018 y con su experiencia y liderazgo, consiguieron el título de la Copa Sudamericana en el 2019 y el torneo local del 2021.

Finalmente, Bauman fue el mejor jugador del torneo local y el goleador con 26 tantos, 14 de los cuales fueron con la camiseta rayada. Al inicio del año jugó para Mushuc Runa y gracias a su campaña dio el salto al campeón.

🚨 Confirmados l Mis 3 para el Ecua 🏐

El Servidor, el Ponedor, y El Goleador.

Yo No Me Voy porque me quedo en 🏡 (LOS 3 SE QUEDAN)

Lo más serio que verás en día de #DiaDeLosInocentes pic.twitter.com/XZ3XESi42a — Independiente del Valle (Desde 🏟️) (@IDV_EC) December 28, 2021