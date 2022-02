Independiente, Liga y Orense juegan en la Libertadores sub 20

Redacción Bendito Fútbol

Independiente del Valle abrirá la Copa Libertadores sub 20, con su juego ante el Caracas. El partido está previsto para las 15:00 de este sábado 5 de febrero de 2022, en el estadio Banco Guayaquil. El equipo de Sangolquí buscará hacer respetar su condición como campeón vigente.

El torneo sudamericana se disputará en Quito, hasta el próximo 20 de febrero, con la participación de 12 clubes de los 10 países sudamericanos. Además del estadio de Independiente, el Olímpico Atahualpa acogerá el certamen.



Se tiene previsto que este 5 de febrero se disputen los dos partidos del grupo A. El primer juego será el del local y campeón reinante, Independiente de Valle, contra el Caracas, campeón venezolano.



Además de Independiente del Valle, Ecuador tiene otros dos representantes. Liga de Quito, campeón ecuatoriano y Orense. El torneo se transmitirá en el canal de la Conmebol Libertadores en Twitch, Youtube, Facebook y Tik-Tok.



Estos son los horarios de los juegos de la primera fecha:



5 de febrero

Ind. Del Valle vs. Caracas (15:00)

Sporting Cristal vs. Blooming (17:30)



6 de febrero

Liga de Quito vs. Internacional (15:00)

Peñarol vs. Millonarios (17:30)



7 de febrero

Newell’s Old Boys vs. Guaraní (15:00)

U. Concepción vs. Orense (17:30)

🏆👀 ¡Hay 1️⃣2️⃣ equipos buscando la Copa! La CONMEBOL #LibertadoresSub20 comienza este sábado en Ecuador.



⌛ São 1️⃣2️⃣ times querendo a Copa! A CONMEBOL #LibertadoresSub20 começa neste sábado, no Equador. pic.twitter.com/xZ0GIrWWi5 — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 5, 2022

🇪🇨😍 La Copa también es la obsesión de @LDU_Oficial, los ecuatorianos pelean en casa por el título inédito de la CONMEBOL #LibertadoresSub20. pic.twitter.com/qJLN2GHENE — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 5, 2022