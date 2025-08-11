A pesar de su mal momento en la Liga Pro, Mushuc Runa apuesta todo a la Copa Sudamericana, donde se destacó en la fase de grupos como el mejor equipo del torneo.

El equipo del ‘Ponchito’ visitará al Independiente del Valle en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el martes 12 de agosto de 2025, con la esperanza de dar el golpe ante uno de los favoritos del torneo.

Mushuc Runa visita Independiente del Valle

Mushuc Runa fue la gran revelación de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con 16 puntos en seis partidos, registró la mejor campaña entre todos los clasificados.

Sin embargo, su presente en la Liga Pro es opuesto y marcha en el último lugar de la tabla de posiciones y recientemente fue eliminado de la Copa Ecuador.

Pese a los altibajos, Mushuc Runa quiere aferrarse a la idea de que en el fútbol siempre hay revanchas.

Luego de la salida de Ever Hugo Almeida y de un breve paso del argentino Fabián Frías, el equipo ahora está bajo el mando del ecuatoriano Paúl Vélez. No obsntante, el equipo perdió 1-2 ante Libertad el 9 de agosto del 2025.

En la Liga Pro son últimos, pero en la Copa Sudamericana se ilusionan.

Independiente del Valle

Por su parte, Independiente del Valle llega como amplio favorito. IDV es líder de la Liga Pro con 50 puntos y superó los playoffs de la Sudamericana al eliminar al Vasco da Gama con un global de 5-1.

El club de Sangolquí, bicampeón de la Copa Sudamericana (2019 y 2022), busca su tercera estrella continental, ahora bajo el mando del técnico español Javier Rabanal.

¿A qué hora juegan IDV vs. Mushuc Runa?

El cotejo de ida se jugará el 12 de agosto del 2025 en el estadio de IDV a las 19:30.

La vuelta será el 19 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa.

La gran final de la Copa Sudamericana 2025 está programada para el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.