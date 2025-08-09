Manta logró un punto valioso en casa al empatar 0-0 con Independiente del Valle este sábado 9 de agosto, en el Estadio Jocay, por la fecha 24 de la Liga Pro.

El equipo dirigido por Javier Rabanal, líder solitario del campeonato, desperdició una oportunidad única para ampliar su ventaja frente a su principal perseguidor, Liga de Quito, que horas antes cayó sorpresivamente ante Aucas.

A pesar del empate, IDV se mantiene cómodamente en la cima con 50 puntos. Por detrás está Liga de Quito con 43 unidades, seguida por Barcelona SC con 41 puntos, que aún debe enfrentar a El Nacional este domingo 10 de agosto.

Por su parte, Manta, que lucha por salir de los puestos de descenso, sumó un punto fundamental ante el mejor equipo del campeonato, alcanzando las 23 unidades y ubicándose en la casilla 13.

Independiente no consiguió su quinto triunfo consecutivo

Los rayados llegaban en un gran momento tras ganar sus últimos cuatro partidos de manera cómoda, incluyendo una goleada por la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama y la clasificación a octavos de final de la Copa Ecuador.

Sin embargo, se toparon con un Manta férreo que, jugando de local, se hizo fuerte y obligó a Independiente a hacer un esfuerzo extra.

Aunque el equipo visitante fue superior en el partido, el ‘Atunero’ generó algunas ocasiones claras que no pudieron concretar. Por su parte, el portero Félix Zambrano tuvo una destacada actuación, despejando todo lo que se le acercó.

¿Qué se viene para Independiente del Valle?

Antes de la fecha 25 de la Liga Pro, Independiente del Valle jugará la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo martes 12 de agosto.

Recibirá en su estadio en Chillo Jijón a Mushuc Runa, equipo que vive dos realidades distintas. Fue el mejor en la fase de grupos de la Sudamericana, pero en el campeonato ecuatoriano es el principal candidato a descender.

El partido comenzará a las 19:30.

