Horarios, canales y 'streaming' para ver la LigaPro

La fecha 3 de la segunda etapa en la LigaPro se aproxima y se jugará entre el 22 y el 25 de julio de 2022. Los equipos que aspiran al título podrán recortar distancia con el puntero y este alargar su racha. Este viernes 22 de julio de 2022 le contamos horarios de los duelos.

Después de dos jornadas de haberse reanudado el torneo ecuatoriano, ya existe un líder en solitario. Independiente del Valle suma seis puntos, sin embargo, chocará con Aucas, que acumula un invicto de ocho juegos desde que César Farías arribo al club.



Los principales candidatos a ganar la etapa también buscarán llegar a la cima de la tabla de posiciones o recortar distancias después de no haber logrado los resultados deseados en las jornadas anteriores. Liga, Barcelona y Emelec tuvieron tropiezos.



Los toreros cayeron en la primera fecha y vencieron en la segunda, por lo que ocupan el octavo casillero de la tabla. En el caso del 'Bombillo', que a su vez perdió en la fecha 2, este ocupa la sexta posición. Liga es cuarto tras haber igualado con el Deportivo Cuenca y cosecha un empate y un triunfo.



En la zona de descenso de la tabla acumulada, Técnico Universitario y 9 de Octubre continúan en el fondo. Pese a que el 'Super 9' venció en el inicio de la nueva etapa y ascendió un puesto, no consigue salir del descenso. Los guayaquileños tienen 12 puntos y están antepenúltimos. La situación del cuadro guaytambo es aún más tenue, pues son los más rezagados con 10 unidades.

Horarios

Entre los cotejos más atractivos se encuentra el de los orientales con los rayados. De igual manera, Liga se medirá ante la Universidad Católica, que es la escuadra más goleadora de la competencia. A continuación, los horarios de los duelos.



Viernes 22 de julio

Partido: Gualaceo vs. Deportivo Cuenca.

Horario: 19:00

​Estadio: Jorge Andrade Cantos.

Transmisión: GolTv y Star +



Sábado 23 de julio

Partido: Orense vs. Cumbayá.

Horario: 15:00.

​Estadio: 9 de Mayo.

Transmisión: GolTv y Star +.



Partido: Aucas vs. Independiente del Valle.

Horario: 17:30.

​Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda.

Transmisión: GolTv y Star +.



Partido: Guayaquil City vs. Emelec.

Horario: 20:00.

​Estadio: Christian Benítez..

Transmisión: GolTv y Star +.



Domingo 24 de julio

Partido: Mushuc Runa vs. Técnico Universitario,

Horario: 14:00.

​Estadio: Echaleche.

Transmisión: GolTv y Star +



Partido: Universidad Católica vs. Liga de Quito.

Horario: 16:30.

​Estadio: Olímpico Atahualpa.

Transmisión: GolTv y Star +.



Partido: Barcelona vs. 9 de Octubre.

Horario: 19:00.

​Estadio: Monumental.

Transmisión: GolTv y Star +.



Lunes 27 de julio

Partido: Macará vs. Delfín.

Horario: 19:00.

​Estadio: Bellavista.

Transmisión: GolTv y Star +.

📍Juntos evitemos la violencia❌



El fútbol es nuestro deporte, que se disfruta en familia y con amigos❤️#LigaProBetcris #JugamosTodos🇪🇨💯 pic.twitter.com/dLxYMPksNw — LigaPro (@LigaProEC) May 19, 2022