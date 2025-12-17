La final de la Copa Intercontinental dejará como campeón a un futbolista ecuatoriano, pues habrá uno en cada bando de los que se enfrenten en el partido. El Flamengo de Gonzalo Plata y el PSG de Willian Pacho se verán entre sí a las 12:00 de este miércoles 17 de diciembre del 2025.

Más noticias:

¿Cómo llegan el Flamengo de Gonzalo Plata y el PSG de Willian Pacho a la final de la Copa Intercontinental?

Para la final de la Copa Intercontinental, Willian Pacho y el PSG llegaron de manera directa. El equipo del defensor ecuatoriano se consagró campeón de la UEFA Champions League en el ciclo 2024-2025, por lo que obtuvo un cupo directo en el último partido.

En el caso del Flamengo de Gonzalo Plata, este se hizo con un espacio en el torneo gracias a consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América en el presente año. Pese a ello, debió jugar dos partidos previos en el nuevo torneo antes de hacerse con un espacio en la final.

El primer compromiso que debieron enfrentar Gonzalo Plata y el Flamengo fue el Derbi de las Américas ante el Cruz Azul, campeón de la Concacaf. Tras superar al equipo mexicano, este se midió al Pyramids de Egipto, que había vencido en la Copa África-Asia-Pacífico al Al Ahli de Arabia Saudita y en una eliminatoria previa al Auckland City de Nueva Zelanda. Ante los egipcios, el equipo brasilero también se impuso.

Ecuador tendrá a un tercer campeón a nivel intercontinental

Antes de que Willian Pacho o Gonzalo Plata levanten su nueva corona, dos futbolistas ecuatorianos ya fueron campeones en torneos intercontinentales. Estos, sin embargo, fueron otro tipo de campeonatos y no guardan relación con el actual.

Alberto Spencer fue ganador de la antigua Copa Intercontinental con Peñarol en dos oportunidades. ‘Cabeza Mágica’ levantó el trofeo con el club uruguayo en 1961 y 1966, tras también llegar como campeón de la Copa Libertadores.

En este 2025, Moisés Caicedo se hizo con el campeonato del nuevo Mundial de Clubes de 32 equipos. El volante oriundo de Santo Domingo logró la gesta junto al Chelsea de Inglaterra.

Detalles de la final de la Copa Intercontinental

Flamengo vs. PSG.

Fecha: miércoles 17 de diciembre del 2025.

Hora: 12:00.

Estadio: Estadio Ahmed bin Ali.

Información adicional: Copa Intercontinental de la FIFA 2025