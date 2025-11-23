Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentarán durante este domingo 23 de septiembre del 2025 a las 15:30 en la fecha 6 de la liguilla por el título. Ambas escuadras están obligadas a vencer para seguir con posibilidades de ganar el torneo, aunque una también depende de resultados externos.

Liga de Quito y Barcelona SC llegan empatados en puntos para su partido

De cara al partido entre Liga de Quito y Barcelona SC, el cuarto que disputarán los equipos entre sí en la temporada, ambas llegan igualadas en puntos. Suman 61 y están a 12 de Independiente del Valle, aunque los albos cuentan con un partido diferido, justamente, ante los rayados.

En el caso del ‘Ídolo’ este se encuentra obligado a sacar un igual o mejor resultado que el que obtengan los negriazules para no quedarse sin posibilidades. Si el cuadro del Valle consigue ganar y el cuadro torero no, este último verá acabadas sus oportunidades. Lo mismo ocurrirá si los de Sangolquí empatan y los guayaquileños pierden.

Los albos podrán continuar en pelea sin importar su resultado ni el de Independiente del Valle. La diferencia en la cantidad de puntos que quedarán por disputar luego del choque, el equipo torero tendrá 12 disputables y el plantel albo, 15 por su choque pendiente.

Independiente jugará su partido por la sexta fecha frente a Orense en Machala. Este cuenta con 73 puntos en la tabla de posiciones.

Barcelona SC buscará ganar en el Monumental

El cotejo entre el cuadro amarillo y el azucena se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Guayaquil. Allí, el dueño de casa buscará sacar sus primeros puntos del año ante los universitarios

En los tres partidos previos de la temporada entre Liga de Quito y Barcelona SC, el primero siempre se impuso. Las dos veces que hizo de local, el conjunto albo venció por 3-1 y 3-0, mientras que en su última visita al estadio canario se impuso por 1-0

Liga de Quito vs. Barcelona SC va por señal abierta

El partido entre albos y toreros también podrá ser seguido sin suscripción y de manera gratuita por todo el país. Si bien la mayoría del campeonato ecuatoriano se televisa por medio de una plataforma digital o cableoperadores, este cotejo se transmitirá por señal abierta.

El canal EcuadorTV anunció que será el encargado de emitir la señal del compromiso estelar de la fecha 6 de la liguilla por el título.

Detalles de Liga de Quito vs. Barcelona SC

Fecha: 23 de noviembre del 2025

Hora: 15:30.

Estadio: Monumental de Guayaquil.

Información Adicional: Serie A de Ecuador