Una pelea campal estalló en el centro de Bogotá entre hinchas de Colombia y Venezuela tras el partido de las Eliminatorias al Mundial 2026, la noche de este martes 9 de septiembre de 2025.

Las selecciones de Colombia y Venezuela se enfrentaron este martes, donde la selección cafetera derrotó 6 a 3 a la vinotinto en Maturín.

Sin embargo, el duelo se trasladó fuera de la cancha. En Bogotá, se registraron graves enfrentamientos entre aficionados.

En las inmediaciones del complejo residencial City U se vivieron momentos de tensión y caos en la capital colombiana.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a decenas de aficionados intercambiando golpes y arrojando objetos contundentes, como botellas de vidrio.

La situación, que escaló rápidamente, generó preocupación entre transeúntes y comerciantes del sector, aunque no se reportan heridos, según los primeros reportes.

Tensión tras el sexto gol de Colombia

El conflicto inició después de que Colombia marcó su sexto gol, sellando una victoria contundente que eliminó las esperanzas de Venezuela de clasificar al repechaje del Mundial 2026.

Testigos relataron que, durante la transmisión del partido en una pantalla gigante instalada en City U, los ánimos se caldearon.

Algunos aficionados comenzaron a arrojar cerveza y objetos tras cada gol, lo que provocó roces entre los presentes.

Un espectador señaló que un grupo de personas, incluyendo repartidores, protagonizó los primeros enfrentamientos físicos, que luego se extendieron a otros asistentes.

Escalada de violencia y reacción en el lugar

La situación empeoró cuando, tras el empate 2-2 al final del primer tiempo, un grupo de personas comenzó a pelear con mayor intensidad.

Videos captaron el momento en que algunos individuos amenazaron con armas blancas, aunque no se confirmaron heridos.

Una botella de aguardiente lanzada durante la riña impactó cerca de una asistente, lo que generó pánico entre los presentes.

Los gritos y los insultos resonaron en el lugar mientras los testigos exigían que los responsables abandonaran el sitio.

La seguridad privada intentó contener el caos, pero la magnitud del enfrentamiento superó sus esfuerzos, y se requirió la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Fuerte pelea en las afueras de City U, centro de Bogotá, en medio del partido Colombia vs. Venezuela. La Policía Metropolitana ya está al tanto de los hechos.



Ampliación >>> https://t.co/T0IsVU6sGH pic.twitter.com/pPJPNzGdc6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2025

Ausencia de pronunciamiento oficial

Hasta el momento (23:30), las autoridades no emitieron un comunicado oficial sobre los hechos.

El resultado del encuentro, combinado con la derrota de Venezuela y la victoria de Bolivia sobre Brasil, frustró las aspiraciones de la Vinotinto de avanzar al repechaje.

En Bogotá, el incidente marcó el cierre de una jornada futbolística que terminó en un episodio de violencia.

Con información de El Tiempo.

