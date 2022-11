Listitos para hinchar por la selección del Ecuador

En su dormitorio, Tito Cedeño exhibe el álbum del Mundial de Qatar completo, que le compraron sus padres. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Hernán Galíndez tiene que ser titular en el partido de Ecuador ante la anfitriona Qatar, este domingo 20 de noviembre, a las 11:00. Ese es el pedido de Tito Sebastián Cedeño.

Este pequeño, de 11 años, argumenta que el golero transmite mucha seguridad. Además, acaba de consagrarse campeón de la LigaPro con el Aucas, y él, precisamente, fue el artífice del título, luego de desviar el penal de Damián Díaz.

Tito está al tanto de todos esos detalles porque adora el fútbol y, claro, a la Tricolor Nacional. Desde que la Selección se clasificó a la cita mundialista, Tito cuenta los días para reunirse con la familia y disfrutar de su debut. Quiere ver en acción a su guardameta preferido, pero también a Enner Valencia, Moisés Caicedo, Alan Franco, Jeremy Sarmiento...

Lo hará dice, con el álbum en las manos. Quiere identificar a cada uno de los futbolistas, incluidos los de Qatar. Obviamente, resalta, vestirá la casaca de la Tri y es muy posible que se pinte la bandera ecuatoriana en ambas mejillas, como lo hizo para ser fotografiado.

Tito vive las citas mundialistas como si se trataran de verdaderas fiestas, y más desde que se entrena en la Concentración Deportiva de Pichincha y en el Independiente del Valle Distrito Fútbol.

Se desempeña como golero; su sueño es ser como Galíndez, las manos de la Tricolor Nacional. Para recordar ese anhelo, se dibujó en una hoja de papel donde luce un pantalón azul y un saco rojo. También lleva unos guantes.

Ecuador, en octavos de final

Haciendo un breve análisis, porque también le agrada la faceta de director técnico, Tito afirma que la Tricolor derrotará a la anfitriona Qatar y que se clasificará a los octavos de final. Está superconvencido, al igual que Martín Ojeda.

Es otro ‘peque’ que se alista para disfrutar del primer juego de la Selección Nacional de Fútbol. Dice que su jugador favorito es Piero Hincapié, y que él, precisamente, intervendrá en el triunfo.

Este jugador se desempeña como defensa central, pero suele sorprender con pases profundos.

“Ahora están los mejores jugadores representando a nuestra linda Tricolor. No me perderé ni un solo partido, porque yo también llevo el fútbol en mis venas; me gusta mucho jugarlo y mirarlo”.

Añade que le gusta Piero Hincapié, jugador del Bayer Leverkusen, porque es dedicado y “mete garra”. Es uno de los futbolistas más aplaudidos por su desempeño en la liga alemana.

Martín Ojeda con su álbum del Mundial, en casa de su abuelita. Sigue intercambiando cromos con sus amigos. Foto: Cortesía Juan Pablo Ojeda

Fútbol en familia

Es probable que Martín asista este domingo 20 de noviembre a la casa de su abuelita, donde compartirá un asado con todos sus tíos, primos y abuelitos. Como en la casa de Tito, ahí también son fanáticos de la Tricolor.

Su tío Juan Pablo prepara una superlogística cuando juega el combinado nacional; es el encargado de reunir a la familia.

Martín también observará el debut de la Tri luciendo su camiseta y portando su álbum, que cuida como una reliquia. Lo sigue completando, pero ya está casi lleno.

Abriendo sobres, este fan del fútbol se acercó a los jugadores de la Tri y al resto de selecciones que participarán en el Mundial -Argentina, Brasil, España, Francia, Bélgica-, pero también estrechó lazos con sus compañeritos de la escuela. “Intercambio cromos con mis amigos, es muy divertido”.

Los álbumes fueron patrocinados por los padres y familiares de cada uno de los niños, que también son amantes del fútbol.

Lucy Espín, mamá de Tito, asegura que la experiencia de pegar e intercambiar cromos fue muy entretenida, y que -igual que la familia de Martín- todos están contando las horas para sentarse frente al televisor. Tito también estará acompañado de su hermano mayor, de 24 años. Con él forma parte de un equipo de fútbol. Disputan un Mundialito, en una cancha en el norte de Quito, y ellos visten la camiseta de Croacia.

Tristeza por Byron Castillo

Además de Hernán Galíndez, el lateral Byron Castillo integraba el once ideal de Tito. Se trata de un jugador muy hábil e inteligente, y por eso lamenta la decisión del DT Gustavo Alfaro de dejarlo fuera de la nómina de futbolistas.

“No está y es una pena”, menciona el pequeño, que el pasado jueves se enteró de que fue elegido como Mejor Arquero de un torneo Sub 12. El viernes 18 de noviembre, junto con su familia, tenía previsto asistir a la ceremonia de premiación, que espera se repita cuando él vista la camiseta del combinado nacional.

“Quisiera ser el arquero de la Selección. Me gusta mucho jugar y también como tapa Galíndez”.

