Gustavo Alfaro: ‘En mi cabeza no hay otra cosa que el Mundial’

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, aseguró que su objetivo es realizar un mundial memorable en Catar 2022 con la Tricolor.

“No hay otra cosa en mi cabeza que no sea el Mundial, no hay otra cosa que no sea Ecuador”, dijo el estratega en una entrevista en El Canal del Fútbol.

“Estoy muy feliz en Ecuador, me siento feliz. No sé de donde salieron esas versiones que me vinculan a otro lugar”, aseguró el DT.

“Ojalá podamos hacer el mejor mundial de la historia de Ecuador”, reiteró el timonel tricolor.

Para Gustavo Alfaro falta alcanzar madurez futbolística

Alfaro aseveró que a su joven combinado ecuatoriano le falta alcanzar la madurez e identidad, en la que se trabajará para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Catar 2022.

“Nos falta trabajar sobre la concentración, el manejo de las circunstancias, sobre la capacidad de poder aprovechar las situaciones favorables, sobre el dominio de situaciones que tengamos… eso es madurez. La madurez e identidad que como equipo todavía no tenemos”, dijo Alfaro también el Canal de Fútbol.

El entrenador alentó la esperanza de alcanzar esos niveles con la plantilla que alcanzó el billete mundialista, porque argumentó que el futbolista ecuatoriano es el más fuerte físicamente y más rápido en comparación con los de las otras selecciones de Sudamérica.

“Tras la medición que hicimos de las diez selecciones (de Sudamérica), comprobamos que el jugador ecuatoriano es el más fuerte físicamente de todos los demás. Si nosotros corremos y somos ordenados, le complicamos la vida a cualquiera, y si le sumamos el talento, es ahí donde nos nivelamos para arriba”, expresó.

La característica que también buscó Alfaro de su equipo y que prácticamente la consiguió fue que, a la hora de atacar, unos cinco jugadores estuvieran predispuestos a hacerlo, y que para defender que también lo estuvieran.

Alfaro reveló que, dentro de las valoraciones y mediciones del rendimiento de los jugadores ecuatorianos, se ha comprobado que su equipo es el que terminó las eliminatorias “siendo el más rápido para presionar, incluso más que el mismo Brasil, gracias al prototipo del jugador ecuatoriano”.

Para el técnico, la tecnología le ha servido también para detectar muchas virtudes y para hacer correcciones, basado en las condiciones atléticas del equipo, pero que, si no contara con la velocidad de sus jugadores, esas bondades de la tecnología no le servirían para el trabajo emprendido.

Alfaro y su base de jugadores

Luego, Alfaro aseguró que la base de Ecuador para el Mundial de Catar la conformarán los que lograron la clasificación, pero que eso no significa que tienen asegurado el puesto, pues la posibilidad seguirá abierta para todos.

El seleccionador precisó que, tras un trabajo realizado recientemente con su cuerpo técnico, médicos y de otras áreas importantes, ha pasado una lista de más de 30 jugadores para hacerles un seguimiento especial, con planes de trabajo diferenciados que deberán cumplir.

“He dejado en claro a todos los que tienen ese plan de trabajo que eso no les garantiza que tengan asegurado el puesto en la selección. Será para los que estén en el mejor nivel, para lo cual se hará valoraciones en junio, luego en septiembre y finalmente en noviembre”, indicó.

Para poner un ejemplo, Alfaro señaló que al momento tiene a cinco delanteros en la mira, pero que no todos podrán ir al Mundial, y los de mejor respuesta, serán los que formarán parte del equipo.

Con relación a los rivales previo al Mundial, fueron escogidos basados en las características de los que tendrá dentro del Mundial.

Asimismo, el técnico argentino sostuvo que el partido más importante en Catar será precisamente contra Catar, “porque si terminamos con un resultado favorable, se llenará de presión a los otros rivales, pero si no se da así, la presión recaerá sobre Ecuador”.