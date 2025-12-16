Guillermo Almada se aleja de Ecuador, será el nuevo entrenador del Real Oviedo

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El uruguayo Guillermo Almada, uno de los nombres recurrentes en la baraja de candidatos para dirigir a la Selección de Ecuador, continuará su carrera en el fútbol español.
Este martes 16 de diciembre se confirmó su llegada al Real Oviedo, club que apuesta por él para intentar revertir una crítica situación en La Liga.
El Real Valladolid y el Real Oviedo alcanzaron un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos de Almada, quien dirigió 18 partidos al equipo blanquivioleta desde su arribo en julio.
La institución vallisoletana agradeció públicamente su trabajo y le deseó éxito en su nuevo desafío.
La operación se aceleró después del duro 4-0 sufrido por el Oviedo ante Sevilla, resultado que provocó la destitución del técnico Luis Carrión.
Comunicado oficial.— Real Oviedo (@RealOviedo) December 16, 2025
Guillermo Almada, nuevo entrenador del Real Oviedo.
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Según reconoció el copresidente del Valladolid, Gabriel Solares, la llamada del Oviedo tomó por sorpresa a la directiva, que inmediatamente apartó a Almada de su cargo mientras avanzaban las negociaciones.
Finalmente, el acuerdo se cerró: el club asturiano pagará al Valladolid por la liberación del entrenador, quien afrontaba su primera experiencia en el fútbol europeo.
Ahora Almada asumirá por primera vez en Primera División, con su debut programado para esta misma tarde al mando del plantel azul.
Almada firmó contrato hasta final de temporada. Su llegada no es casualidad: el entrenador mantiene una relación estrecha con Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y principal accionista del Real Oviedo.
Bajo su gestión, Almada brilló en México, donde obtuvo títulos con Pachuca y consolidó una reputación de técnico ofensivo y competitivo.
El Real Oviedo atraviesa un momento crítico: