Gonzalo Plata regresa al Valladolid tras superar molestias físicas

Gonzalo Plata está a órdenes del Valladolid después de superar sus molestias físicas y es una opción para enfrentar al Celta de Vigo por la décima fecha de la Liga española.

Si bien "eso no significa que pueda jugar de inicio", según advirtió el técnico del equipo blanquivioleta, José Rojo 'Pacheta', en conferencia de prensa desarrollada este martes 18 de octubre de 2022.

El equipo necesita la velocidad de Gonzalo Plata y su poderío en el uno contra uno, por lo que lo lógico es que el jugador ecuatoriano disfrute de algunos minutos en un encuentro que llega tres días después de la derrota vallisoletana ante el Espanyol, de la que apenas han tenido tiempo de recuperarse.

Un escaso margen de maniobra, al que hay que añadir un próximo compromiso, el sábado, ante la Real Sociedad, hará que el técnico introduzca algunos cambios en la plantilla del Valladolid, tanto en defensa, donde debe encontrar alternativas a la baja de Fresneda, que se ha sumado a la de Luis Pérez, para proteger el lateral derecho, como en ataque.

Pacheta ha asegurado que "hay opciones" para cubrir esas ausencias y "buscar profundidad" desde esa posición en el campo, algo que están "valorando" para ver cómo salir ante un Celta que tiene en Iago Aspas a su jugador más determinante. "Hay que prestarle especial atención", subrayó el entrenador del equipo vallisoletano.

"Pero el Celta no solo tiene a un gran jugador como es Aspas, que es uno de los mejores delanteros de España, sino que también están Javi Galán, Tapia, Beltrán, Hugo Mallo o Larsen, que está haciendo muchas cosas bien, y un entrenador que ya lleva muchos años y, por tanto, su equipo cuenta con muchos mecanismos y automatismos", ha analizado.



Otro de los cambios que podría introducir estaría en la delantera, dando entrada, de nuevo, en el once inicial a Weissman, el goleador del cuadro blanquivioleta, cuyo remate se hace esencial en este momento, ya que el propio entrenador es consciente de que su equipo solo ha marcado tres goles en ocho partidos y tan solo uno en casa en cuatro.



Son cifras que se quieren revertir, para lo cual es fundamental "no solo tener el balón para sentirse cómodos en el campo y para hacer correr al rival, sino que hay que hacerle daño, ser más contundentes en su área, acabando las acciones, teniendo más llegadas, más remates y más tiros directos", ha comentado.



"Hay que salir a por ellos, a ganar. Tenemos más gol de los que estamos haciendo y debemos seguir siendo valientes, porque no creíamos que seríamos capaces de hacer treinta ocasiones de gol, pero lo somos, y tenemos que aprender a disfrutar de marcar", ha detallado "Pacheta".

Ficha del partido

19 de octubre

12:00 Valladolid vs. Celta

Estadio: José Zorrilla

