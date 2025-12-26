Gonzalo Plata se ‘vistió’ de Papá Noel y llevó alegría a su barrio en Guayaquil

Pese a las polémicas, Gonzalo Plata también ha destacado este año por gestos solidarios.

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Gonzalo Plata sorprendió en la víspera de Navidad con un gesto que conmovió a los ecuatorianos.
En la noche del 24 de diciembre, el extremo del Flamengo compartió en sus redes sociales un video donde mostró cómo pasó la jornada repartiendo ayuda y regalos en su barrio en Guayaquil.

Según explicó el propio jugador, junto a su familia entregaron más de 800 juguetes, 150 canastas navideñas y alrededor de 1.000 caramelos a niños y familias de su zona.

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“Aquí estoy una vez más con mi familia sacando alegrías y sonrisas a todas las personas de nuestro barrio, que me han hecho la persona que soy hoy. Quiero darles un poco de lo que Dios me ha dado, hoy quiero darles una sonrisa”, expresó Plata en su mensaje.

Ya había repetido el gesto en Brasil

No es la primera vez que el ecuatoriano realiza una acción solidaria este mes.

El pasado 7 de diciembre, en Río de Janeiro, Plata ya había sido noticia por donar parte de sus premios económicos obtenidos con Flamengo a una obra benéfica local.

Según el medio brasileño Futrikei, el extremo financió la entrega de cientos de canastas navideñas repletas de alimentos y juguetes dirigidas a una comunidad vulnerable de la ciudad.

Un 2025 lleno de éxitos deportivos para Gonzalo Plata

Más allá de sus gestos solidarios, el 2025 ha sido el año más exitoso de Gonzalo Plata desde su llegada al Flamengo.

En apenas año y medio en el club, el ecuatoriano ha acumulado una serie de títulos que pocos compatriotas han logrado en Brasil.

El año comenzó con la obtención de la Supercopa de Brasil, seguida por un dominio absoluto en los torneos estaduales: Taça Guanabara y Campeonato Carioca.

Más tarde, Flamengo consiguió la Copa Libertadores 2025, donde el ecuatoriano sumó minutos clave en fase de grupos y eliminación directa.

Finalmente, el equipo coronó la temporada ganando el Brasileirão, completando así un póker de títulos.

Además, en semanas recientes sumó dos trofeos adicionales: el Derbi de las Américas y la Copa Challenger, reforzando su año histórico.

Lo único que no pudo conquistar fue Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental que la perdión contra el PSG de Willian Pacho.

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