Gonzalo Plata habló de su futuro en Europa

Gonzalo Plata está de vacaciones en Ecuador. Se lo ha visto en varios lugares, entre estos en último partido que jugó el Independiente del Valle en la Copa Ecuador.

Aparte de observar el partido de los dieciseisavos de final que ganaron los negriazules ante Atlético Samborondón, Plata habló sobre la lesión que tuvo en el último amistoso de la Tri, ante Cabo Verde.



“Ya estoy muy bien, ya estoy tranquilo. He estado haciendo un poco de tratamiento y estoy listo para entrenar”, expresó el futbolista para El Canal del Fútbol.



Así mismo, debido al tema de lesiones, le preguntaron al jugador si habló con Robert Arboleda, debido a su reciente lesión con el São Paulo.



“Ya le dije todo por chat. Pero aquí le digo que confié mucho en Dios, que es el único que le puede sacar de esto”, acentuó.



Futuro en Europa

Una de las incógnitas es el futuro de Gonzalo Plata, pese a que se siente cómodo en el Real Valladolid, su estancia en el club aún no está confirmada.



Esto debido a que Sporting Lisboa, dueño del 50 por ciento del pase del jugador, lo tasó en USD 10 millones, un valor que, a priori, está fuera del alcance de los españoles.



“Le dije que quería quedarme (refiriéndose al presidente del club, Ronaldo Nazário) y él me contestó que iba a hacer lo posible por tenerme ahí en Valladolid”, comentó Plata.



Sin embargo, existen intereses de varios equipos de España, Inglaterra y Alemania, que ya preguntaron por el ecuatoriano.



“No sé nada todavía, pero de que me quedo en el viejo continente me quedo. Pero aún no sé en que equipo, no sé qué están hablando los presidentes de los clubes”, argumentó.



Objetivo para el Mundial

Con el primer objetivo logrado que fue clasificar al Mundial de Catar 2022, el siguiente paso es realizar una buena participación en el torneo.



“Llegar a lo más alto en el Mundial como todos tenemos pensado. Si es de salir campeón sería una felicidad y es lo que todos queremos”, finalizó el futbolista.

