Gonzalo Plata y el Flamengo se coronaron campeones del Derbi de las Américas ante el Cruz Azul en la Copa Intercontinental. La escuadra brasilera venció por un marcador de 2-1 en tiempos extra y, además, pasó hacia la siguiente ronda del torneo.

El Flamengo de Gonzalo Plata y Cruz Azul, los dos mejores de América en la Copa Intercontinental

Dada la implementación del Mundial de Clubes de 32 equipos en este 2025, el torneo que llevaba aquel nombre cambió en el 2024. Este último pasó a ocupar el nombre Copa Intercontinental de la FIFA, cambió su formato y no guarda relación directa con la Intercontinental que se jugó hasta el 2004.

En su segunda edición con la nueva denominación, esta alberga a los campeones de las seis confederaciones de la FIFA. Como representante de Europa está el PSG de Francia; de Sudamérica, el Flamengo de Brasil; de Norte, Centroamérica y el Caribe, Cruz Azul de México; de Asia, Al Ahli de Arabia Saudita; de África, el Pyramids de Egipto; y de Oceanía el Auckland City.

En el primer partido, el Pyramids y el Auckland City se enfrentaron para determinar quien iría a disputar la Copa África-Asia Pacífico, donde los esperaba el Al Ahly. Allí se impuso el Pyramids. Tras aquel cotejo, el ganador se enfrentaría al campeón del Derbi de las Américas, entre Cruz Azul y Flamengo.

La victoria de Flamengo sobre el Cruz Azul

El Derbi de las Américas enfrentó al ganador de la Concachampions con el de la Copa Libertadores. Cruz Azul había ganado el primer torneo en junio de 2025 mientras que Flamengo levantó el segundo en noviembre del mismo año.

Este 10 de diciembre, las escuadras saltaron a la cancha del estadio Ahamad Bin Ali de Catar, donde se disputó el encuentro. En los 90 minutos reglamentarios, el equipo mexicano empezó con al ventaja, pero el ‘Mengao’ se impuso por 2-1.

Jorge Sánchez abrió la cuenta para la ‘Máquina Cementera’, pero Giorgian de Arrascaeta dio vuelta al marcador con un doblete. Plata ingresó a la cancha en los descuentos para sustituir a Samuel Lino. Tras la victoria, Flamengo se medirá ante el Pyramids en la Copa Challenger. Quien gane aquel partido irá hacia la final de la Copa Intercontinental, donde se encuentra el PSG desde el inicio.

El nuevo título de Gonzalo Plata con el Flamengo

Tras haber ganado el Derbi de las Américas, la FIFA premió al Flamengo y a Gonzalo Plata con medallas y un nuevo título. De tal manera, el futbolista tricolor sumó una nueva corona con el equipo brasilero.

Antes de hacerse con el torneo ante Cruz Azul, el futbolista ecuatoriano ya contaba con seis títulos con el ‘Fla’. Entre su palmarés contaba con la Copa Guanabará, el Torneo Carioca, la Copa de Brasil, el Brasileirao, la Supercopa de Brasil y la Copa Libertadores de América.

