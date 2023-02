El gol de Marcin Oleksy, del fútbol de amputados, finalista del Premio Puskás

Los tres finalistas del Premio Puskás, al mejor gol del año, fueron revelados por la FIFA este 10 de febrero del 2033. Entre los opcionados figura el tanto del polaco Marcin Oleksy, persona con discapacidad física que milita en el fútbol de amputados.

Los otros dos finalistas para el Premio Puskás son el brasileño Richarlison, con su tanto en el Mundial Qatar 2022, y el francés Dimitri Payet que anotó en el partido entre Marsella y Paok el 7 abril 2022.

Los tres son verdaderos golazos, pero entre los aficionados hay un favoritismo por el tanto del polaco Oleksy. Una pierueta para verla una y otra vez.

Los ganadores se darán a conocer en la gala de los premios The Best en Zúrich, Suiza, el 27 de febrero de 2023.

El golazo que anotó Marcin Oleksy, en un partido de fútbol de personas amputadas en la Liga de Polonia, ocurrió en el partido entre Warta Poznan ante Stal Rzeszow el 6 noviembre 2022.

El anotador, de 35 años, remata como un verdadero acróbata al elevarse por los aires y conectar de volea, apoyándose en la muleta. A él le falta la pierna izquierda.

El gol ocurrió cuando los jugadores del Warta Poznan demuestran una tremenda habilidad para avanzar con la pelota hasta que se efectúa un centro desde el costado derecho que fue aprovechado por Oleksy, quien con una espectacular pirueta conecta la redonda para derrotar al golero rival.

El número '9' del equipo se apoya en la muleta y eleva su pierna derecha para conectar de volea, en el aire, y anotar. ¡Golazo! El ariete fue la figura de su club que ganó 4-0 ese partido.

"Un gol increíble", se comentó entonces desde la cuenta oficial de la FIFA en Twitter.

"El Premio Puskás de la FIFA se concede al futbolista que se dictamine que ha marcado el gol más relevante estéticamente, independientemente de la competición, del sexo del autor o su nacionalidad; y siempre que el gol no haya sido producto de la suerte o de un error, y que se haya caracterizado por su juego limpio", se menciona en la página de la FIFA.

La FIFA también explica que un panel compuesto por expertos de la FIFA elaborará una preselección de los once mejores goles, los cuales se publicarán en FIFA.com para luego facilitar la votación pública de los aficionados. Esta lista se publicó en enero.

Ahora solo quedan tres finalistas: Richarlison, Dimitri Payet y Marcin Oleksy. ¿Quién se quedará con el Puskás?

