Una nueva polémica golpea a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino.

La organización FairSquare presentó una queja formal ante el Comité de Ética de la FIFA, en la que acusa al máximo dirigente del fútbol mundial de haber incurrido en “reiteradas violaciones” del deber de neutralidad política.

El motivo principal: la decisión de otorgar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer Premio FIFA de la Paz.

FairSquare, una ONG que trabaja en temas de derechos de migrantes, represión política y gobernanza deportiva, argumenta que el reconocimiento entregado a Trump no solo carece de fundamentos sólidos, sino que supone una utilización política de la estructura del organismo.

La denuncia, difundida inicialmente por The Athletic, añade que la iniciativa podría socavar la credibilidad de la FIFA en un momento de alta sensibilidad política global.

¿Por qué la FIFA premió a Donald Trump?

El Premio FIFA de la Paz se presentó como un nuevo galardón destinado a figuras que, según el organismo, han contribuido a la estabilidad internacional.

En su primera edición, el homenajeado fue Donald Trump. La FIFA lo destacó por su “acción extraordinaria” en procesos de pacificación en regiones como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania.

El anuncio se realizó el pasado 5 de diciembre en Washington, durante el sorteo del Mundial 2025.

En el evento, Infantino entregó el premio y una medalla al mandatario estadounidense. Trump aseguró que este reconocimiento era “uno de los mayores honores de mi vida”.

Infantino defendió la elección argumentando que Trump ha tomado decisiones “destinadas a preservar y fomentar la paz a nivel global”, declaraciones que generaron sorpresa en ámbitos diplomáticos y deportivos.

Lo que cuestiona la denuncia

FairSquare sostiene que premiar a un líder político en funciones viola los principios de neutralidad que rigen a la FIFA, especialmente considerando que muchas de las acciones del gobierno estadounidense han sido ampliamente debatidas a nivel internacional.

La organización solicita una investigación completa sobre el proceso de selección del premio y sobre la actuación de Infantino, a quien acusa de comprometer la imparcialidad del organismo deportivo más influyente del mundo.

La FIFA aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la denuncia.

