Gareth Southgate continuará como entrenador técnico de Inglaterra

Gareth Southgate seguirá al frente de la selección de Inglaterra hasta la Eurocopa de 2024. Foto: EFE.

Agencia EFE

Gareth Southgate continuará al frente de la selección de Inglaterra pese a la eliminación del equipo en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Así lo informó este domingo 18 de diciembre de 2022, la Football Association (FA) a través de un breve comunicado del consejero de la FA, Mark Bullingham.

"Estamos encantados de confirmar que Gareth Southgate continúa como seleccionador de Inglaterra y que dirigirá nuestra campaña para la Eurocopa de 2024", señaló.

Según Bullingham, tanto Southgate como su adjunto, Steve Holland, han tenido siempre el "pleno apoyo" de la federación inglesa, por lo que la planificación para la Eurocopa de 2024 "comienza ahora".

La selección inglesa colgó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que agradeció el "fantástico respaldo" recibido durante el Mundial y emplazó a los seguidores a los partidos de clasificación para la Eurocopa en marzo del año que viene.

Tras caer eliminados el pasado 10 de diciembre por Francia en el Mundial (1-2), pese a haber disputado un gran partido, Southgate declaró que "evaluaría" su continuidad en el banquillo de los "Three Lions", para lo cual iba a necesitar "un poco de tiempo".

"Emocionalmente siento muchas cosas y eso me quita mucha energía. Quiero tomar la mejor decisión, pensando en el equipo, en Inglaterra, en la Federación. Tengo que estar seguro de que la decisión que tome es la buena. En el pasado, tomar decisiones en estas circunstancias no me ha ido bien, necesito un poco de distancia", dijo entonces.

La FA se mostró desde el inicio partidaria de que continuase en el cargo Southgate, quien llevó a Inglaterra a las semifinales en el Mundial de Rusia 2018 y a la final en la última Eurocopa, celebrada en 2021.

