Siete futbolistas aún no tuvieron acción con Félix Sánchez en Ecuador

El DT Félix Sánchez tiene a disposición 22 jugadores para enfrentar a Australia, madrugada de este 28 de marzo de 2023. Será una revancha para la Tri, que perdió la semana pasada ante el mismo rival. Siete de esos futbolistas aún no debutan en la era Sánchez

El entrenador español llegó a la Tri a vísperas de que se jueguen los choques acordados con Australia. Días después de su presentación y arribo al país debió hacer la convocatoria.



Para el primer choque, que se disputó en Sídney, el español utilizó a 15 futbolistas, entre titulares y suplentes. El marcador final fue de 3-1 en contra de los ecuatorianos.



Los jugadores que estuvieron presentes en aquel compromiso fueron Moisés Ramírez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, José Cifuentes, Moisés Caicedo, Jhegson Méndez, Jeremy Sarmiento, Michael Estrada y Ángel Mena como titulares. Desde el banco ingresaron Kevin Rodríguez, Alexander Alvarado, Júnior Sornoza y Xavier Arreaga.



Después de la primera derrota ante los de Oceanía, la Selección de Ecuador disputará su partido de revancha en Melbourne. En este cotejo podrán debutar aquellos que aún no lo han hecho. El grupo ya se entrena en la nueva ciudad.

Los futbolistas que no tuvieron acción con Ecuador

Entre los futbolistas que no estuvieron en el choque previo se encuentran nombres de todas las posiciones, salvo por los delanteros. En la zona ofensiva no hay más variantes, puesto que solo fueron dos atacantes.



Los arqueros Hernán Galíndez y Alexander Domínguez, de amplio rodaje en Ecuador durante la época de Gustavo Alfaro, no estuvieron. A ellos se les sumaron William Pacho, Diego Palacios, Alan Franco, Joel Ordóñez y Marco Angulo, los dos últimos fueron quienes más tardaron en llegar, debido a que su llamado fue de emergencia ante las bajas.



Entre los mencionados jugadores, Pacho y Ordóñez no han tenido siquiera su bautizo con el equipo. El defensa del Royal Amberes fue al Mundial de Qatar, pero no fue incluido en ningún partido, mientras que el del Brujas es nobel en la escuadra.

Félix Sánchez tendrá que esperar por los lesionados

Quienes tampoco han podido tener su primera experiencia con el nuevo técnico son aquellos que fueron convocados, pero sufrieron lesiones previas. Estos deberán esperar a un nuevo amistoso para familiarizarse con la idea del entrenador y lo que busca de ellos.



Carlos Gruezo, Gonzalo Plata, Énner Valencia y José Hurtado estuvieron en en listado inicial, sin embargo, sus clubes informaron de dolencias en los últimos choques antes de viajar. Sin contar a Hurtado, todos jugaron la pasada Copa del Mundo con el DT Alfaro.

