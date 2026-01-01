El 2026 se inició y desde su primer día llega con fútbol en ligas que ni siquiera por las fiestas han parado sus actividades. El 1 de enero, la Premier League será la encargada de animar la jornada, el 2 se le sumarán la Serie A, la Ligue 1 y LaLiga y habrá dos jugadores ecuatoriano.

La agenda de partidos del 1 de enero del 2026

Premier League

Partido: Liverpool vs. Leeds United.

Hora: 12:30.

Estadio: Anfield.

Partido: Crystal Palace vs. Fulham.

Hora: 12:30.

Estadio: Selhurst Park.

Partido: Brentford vs. Tottenham.

Hora: 15:00.

Estadio: Brentford Community.

Partido: Sunderland vs. Manchester City.

Hora: 15:00.

Estadio: Stadium of The Light.

La agenda de partidos del 2 de enero del 2026

Serie A.

Partido: Cagliari vs. AC Milan.

Hora: 14:45.

Estadio: Arena Cerdeña.

Ligue 1.

Partido: Toulouse vs. Lens.

Hora: 14:45.

Estadio: Stade de Toulouse.

LaLiga.

Partido: Rayo Vallecano vs. Getafe.

Hora: 15:00.

Estadio: Vallecas.

Pervis Estupiñán y Johanner Chávez, los ecuatorianos pueden jugar el 2 de enero

Después de que el Chelsea de Moisés Caicedo y el Arsenal de Piero Hincapié ya jugasen, ninguno de los partidos de la Premier League contarán con la presencia de futbolistas ecuatorianos. Pese a ello, en otras dos grandes ligas de Europa sí pueden tener acción dos tricolores.

Pervis Estupiñán, lateral zurdo del AC Milan, espera recuperar la titularidad ante el Cagliari durante el 2 de enero. Aunque empezó como titular tras llegar a mediados del 2025 al equipo milanés, este ha perdido terreno en el equipo.

En el más reciente partido de los rojinegros, Estupiñán vio el triunfo de estos ante el Hellas Verona desde el banco de suplentes. A su vez, en los dos cotejos previos solo había sumado tres minutos. Su última titularidad fue el 8 de noviembre ante el Parma y su escuadra ocupa el segundo lugar en la Serie A con 35 puntos.

Otro de los jugadores que se ilusiona con sumar su primer partido del 2026 es Johanner Chávez. El futbolista aún no ha debutado con su equipo en la presente temporada y busca retornar a las canchas con el club después de casi un año. Su último juego fue el 5 de enero, antes de sufrir una lesión en el tobillo.

