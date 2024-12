Las finales de la Liga Pro entre Independiente del Valle y Liga de Quito son dos de los partidos más atractivos para el mes de diciembre, el último de la temporada 2024 que a punto está de cerrarse.

La Liga Pro decidió que las finales se jueguen el sábado 7 y 14 de diciembre, desde las 15:30. La ida será en el Rodrigo Paz Delgado, y la revancha en la casa de Independiente del Valle en Chillo-Jijón.

Tanto Liga de Quito como Independiente del Valle representará a Ecuador en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, mientras que Barcelona Sporting Club y El Nacional competirán desde las segunda y primera fase de eliminación, respectivamente.

El ganador de la final de la Liga Pro se convertirá en el primer bicampeón de la Liga Pro. Delfín se quedó con la corona en 2019, Barcelona SC en el 2020, Independiente en el 2021, Aucas en el 2022 y Liga de Quito en el 2023.

Por primera vez en la historia de la Liga Pro se repetirá una final y será a año seguido y nuevamente entre dos equipos de la misma provincia. Antes siempre se enfrentaron equipos de distintas regiones.

Delfín vs. Liga en 2019, Barcelona vs. Liga en el 2020, Independiente vs. Emelec en el 2021, Aucas vs. Barcelona en el 2022, y Liga e IDV en el 2023 y en el 2024 definirán al mejor equipo de todo el año.

Sin embargo, no solo en Ecuador habrá grandes partidos. En Inglaterra, Alemania, Italia, Brasil y Argentina, solo por tomar como referencia a los ecuatorianos, tendrán participación para definir títulos o para cerrar el primer semestre en lo más alto de sus respectivas ligas.

Agenda de diciembre

Chelsea

Domingo 8/12

11:30 vs. Tottenham

Jueves 12/12

vs. Astana (CL)

Domingo 15/12

14:00 vs. Brentford

Jueves 19/12

vs. Shamrock Rovers (CL)

Domingo 22/12

09:00 vs. Everton

Jueves 26/12

vs. Fulham

Lunes 30/12

14:45 vs. Ipswich

Brighton

Jueves 5/12

14:30 vs. Fulham

Domingo 8/12

09:00 vs. Leicester

Domingo 15/12

09:00 vs. Crystal Palace

Sábado 21/12

10:00 vs. West Ham United

Viernes 27/12

14:30 vs. Brentford

Lunes 30/12

14:45 vs. Aston Villa

Leverkusen

Martes 3/12

14:45 vs. Bayern (CA)

Sábado 7/12

09:30 vs. St. Pauli

Martes 10/12

15:00 vs. Inter (CL)

Sábado 14/12

09:30 vs. Augsburgo

Sábado 21/12

12:30 vs. Friburgo

Venezia

Sábado 14/12

14:45 vs. Juventus

Domingo 29/12

09:00 vs. Napoli

Huracán

Lunes 9/12

19:30 vs. Platense

Domingo 15/12

vs. Vélez Sársfield

Brasileirao

Miércoles 4/12

16:00 Criciúma vs. Flamengo

19:30 Internacional vs. Botafogo

Domingo 8/12

14:00 Fortaleza vs. Internacional

14:00 Flamengo vs. Vitoria

