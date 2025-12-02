La FIFA evalúa ampliar el uso del VAR para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según información publicada por The Times, un medio británico.

La propuesta incluiría nuevas herramientas de revisión para saques de esquina y segundas tarjetas amarillas, con el objetivo de elevar la precisión arbitral en el torneo.

VAR para el Mundial 2026

La iniciativa de la FIFA busca que el VAR Mundial 2026 pueda intervenir en dos acciones que actualmente no forman parte del protocolo: los saques de esquina mal señalados y las segundas tarjetas amarillas mostradas de forma incorrecta.

Estas modificaciones se aplicarían de manera experimental durante la Copa del Mundo, con el fin de reducir errores que puedan influir directamente en el resultado de los partidos.

Según lo reportado, el VAR tendría la facultad de corregir un córner concedido o no concedido por equivocación. Además, podría revisar segundas amonestaciones para evitar expulsiones erróneas, un punto que ya fue analizado por la International Football Association Board (IFAB).

IFAB impulsa cambios en el protocolo de videoarbitraje

La IFAB anunció que propondrá formalmente que el VAR intervenga en casos de segunda tarjeta amarilla durante su asamblea anual del 20 de enero de 2026 en Londres.

En una reunión virtual reciente de sus comités técnicos (FAP-TAP), el organismo trató varios ajustes al protocolo, entre ellos permitir que los árbitros de vídeo corrijan amonestaciones que puedan desencadenar expulsiones indebidas.

Estas pruebas siguen la línea de otros torneos FIFA, donde ya se ha experimentado con el videoarbitraje antes de su aprobación oficial en 2017.

Nuevas pruebas en la Copa Árabe

Paralelamente, la FIFA implementará otra medida experimental en la Copa Árabe en Catar, en este mes.

A partir de este torneo, los jugadores que reciban atención médica deberán abandonar el campo durante dos minutos, salvo que la falta cometida contra ellos genere tarjeta amarilla o roja.

El objetivo es reducir pérdidas de tiempo y evitar que los equipos usen interrupciones médicas para recibir instrucciones técnicas.

Ecuador y su llegada al Mundial 2026

Ecuador afrontará el Mundial 2026 con un plantel considerado sólido y con la mejor defensa de Sudamérica durante las eliminatorias. Pese a iniciar el torneo con –3 puntos y cambiar de entrenador, la selección terminó en la segunda posición.

Su principal fortaleza es el orden defensivo, aunque persiste la dificultad para anotar cuando Enner Valencia no aparece.

Con Sebastián Beccacece, el equipo acumuló victorias ajustadas y empates, lo que ha generado críticas por la escasa producción ofensiva. Aun así, Ecuador confía en mejorar su historial mundialista.

Con información de EFE