La ola de violencia que sacudió el partido entre Independiente y U de Chile en la Copa Sudamericana sigue generando reacciones a nivel mundial. Esta vez, fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se pronunció de manera tajante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Infantino publicó un mensaje este jueves 21 de agosto en el que expresó su repudio absoluto a los hechos.

Más noticias:

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La violencia no tiene cabida en el fútbol”, señaló el dirigente.

El mandamás del ente rector del fútbol mundial recordó que jugadores, árbitros, personal y aficionados “deben poder disfrutar del deporte sin miedo”. Además, recalcó que espera sanciones ejemplares por parte de las autoridades contra los responsables de los ataques.

“Nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, finalizó.

🇨🇭 El mensaje de Gianni Infantino en Instagram tras los incidentes en el Libertadores de América.



🗣️ “Esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”. pic.twitter.com/rpTF7G4sX5 — JS (@juegosimple__) August 21, 2025

El comunicado de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) también emitió un pronunciamiento oficial tras la suspensión y posterior cancelación del encuentro en el Estadio Libertadores de América.

En el comunicado, la Conmebol expresó su “repudio y condena enérgica” a los hechos de violencia. También aseguraron estar en contacto con las autoridades argentinas y recopilando toda la información para trasladarla a su Comisión Disciplinaria.

La institución advirtió que actuará con “la mayor firmeza” en la aplicación de sanciones, recordando la responsabilidad que tienen los clubes al ser locales en garantizar la seguridad de los partidos de sus competiciones.

Balance de los incidentes

Los disturbios se desataron en el minuto 48 del encuentro, con el marcador empatado 1-1, cuando hinchas de la Universidad de Chile comenzaron a lanzar butacas, piedras y hasta partes de la infraestructura hacia la tribuna de Independiente.

La violencia escaló rápidamente y obligó a la intervención policial, aunque la reacción fue tardía, lo que permitió enfrentamientos cuerpo a cuerpo en la grada.

De acuerdo con los últimos reportes, se registraron 22 heridos, uno de ellos con fractura de cráneo y en riesgo vital, y más de 100 detenidos, la mayoría de nacionalidad chilena.