La FIFA anuncia los primeros ganadores de los Premios The Best

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Este martes 16 de diciembre del 2025, la FIFA entregará los premios The Best a los mejores jugadores de la temporada. Pese a que el evento está fijado para las 12:00, el ente rector del fútbol mundial ya dio a conocer sus primeros ganadores.

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Los galardonados de los Premios The Best antes del evento

Horas antes de que inicie la gala y, por medio de sus redes sociales, la FIFA dio a conocer quiénes serán los ganadores del premio a mejor arquero y mejor gol en categoría masculina y femenina. A su vez, también dio a conocer a quienes se llevarán la presea al premio Fair Play y al de mejor afición.

Los dos últimos citados galardones no contemplan categorías por género, por lo que el premio Fair Play se lo llevó Andreas Harlass-Neuking, médico del SSV Jahn Regensburg, de segunda división alemana. Este intervino cuando, en un compromiso de su escuadra, un aficionado se desplomó en las tribunas y debió reanimarlo.

El premio para la mejor afición fue para los hinchas del Zakho SC de Irak. Estos fueron condecorados por ayudar a niños que padecen enfermedades. El 13 de mayo ante el Al-Hudood, los aficionados llenaron su estadio de peluches para donaciones al arrojarlos a la cancha.

El premio The Best al mejor arquero, el premio Puskas y el Premio Marta

El premio The Best para mejor arquero fue para el italiano Gianluigi Donnaruma del Manchester City tras su campaña previa con el PSG, equipo junto al que ganó la Champions. Antes ya se había hecho con el trofeo Yashin en la gala del Balón de Oro. Para la nueva premiación, este superó a los también nominados Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

En la categoría femenina, la mejor arquera fue Hannah Hampton. La golera fue pilar de la selección de Inglaterra para ganar la Eurocopa 2025 y también milita en el Chelsea.

En cuanto a los mejores goles, Gonzalo Montiel de Independiente de Avellaneda ganó el Premio Puskas gracias a un tanto de chilena desde fuera del área ante Huracán, en la Superliga Argentina. El Premio Marta, misma distinción en el fútbol femenino, fue para Lizbeth Olvalle de Tigres de México por un gol de taco ante el Guadalajara.

Willian Pacho y Moisés Caicedo, nominados al The Best en sus posiciones

Para los Premios The Best, dos ecuatorianos forman parte de las nominaciones. Willian Pacho se encuentra en la categoría de mejor defensa y Moisés Caicedo en la de mejor volante. Cada uno de los futbolistas se enfrentará a otros 21 nominados.

En este 2025, Pacho se coronó campeón de la Champions, la Copa de Francia, la Supercopa y la Ligue One. A su vez, Caicedo levantó la Conference League y el Mundial de Clubes con su equipo.

Información adicional: Los Premios The Best de la FIFA