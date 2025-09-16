La FIFA dio un paso inédito hacia la redistribución económica del fútbol al anunciar que el Programa de Ayudas a Clubes para la Copa Mundial 2026 se ampliará para incluir, por primera vez, a los clubes que ceden jugadores en la fase de clasificación.

El paquete total, detalló la FIFA, ascenderá a 355 millones de dólares, casi un 70% más que lo distribuido tras Catar 2022, y supone un reconocimiento explícito al papel que juegan los clubes en todo el proceso que antecede al torneo.

¿Cómo funciona esta compensación de la FIFA?

La medida fue oficializada como extensión del fondo de solidaridad y llega tras la renovación del memorando entre FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA) firmado en marzo de 2023.

Además del aumento, la organización internacional señaló que se han ajustado por primera vez los principios de distribución del programa para hacerlo más inclusivo y justo.

La novedad central del programa es práctica y simbólica. Todos los clubes que cedan jugadores para partidos de eliminatorias recibirán una compensación directa, sin que importe después si esos futbolistas disputan o no la fase final del Mundial.

Con ello, la FIFA busca reconocer económicamente no solo la presencia en el torneo, sino la contribución que permite que las selecciones puedan competir desde las instancias previas.

Más dinero repartido entres los clubes

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó que “la nueva edición del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará un paso más y reconocerá en términos económicos la inmensa contribución que realizan clubes y jugadores de todo el mundo para que se celebren la fase preliminar y la fase final del torneo”.

Enfatizó además que los 355 millones de dólares reforzarán la colaboración con la ECA y con clubes de todo el mundo de cara a “una edición histórica e inclusiva” del Mundial.

Desde la ECA, su presidente Nasser Al-Khelaïfi respaldó el programa y lo calificó de “innovador”, subrayando que garantizará “que más clubes de todo el mundo perciban una recompensa por ceder a sus jugadores” y que el memorando entre la ECA y la FIFA sirve para acompañar el crecimiento del fútbol de clubes a nivel global.

Al-Khelaïfi insistió en que los clubes participan desde la formación temprana hasta la cesión para los partidos decisivos, y que esa labor merece reconocimiento económico.

FIFA adelantó que hará públicos los detalles sobre el modelo de distribución. Como antecedente, en la cuarta edición del programa —vinculada al Mundial de Catar 2022— se repartieron 209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones procedentes de las seis confederaciones.

Con la inclusión de los clubes que aportan futbolistas en las eliminatorias, la cantidad de beneficiarios y la lógica de reparto se ampliarán sensiblemente.

