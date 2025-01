“¡Hola! Soy Felipe Caicedo, socio y barcelonista. Pronto tendrán noticias mías“, fue el corto texto del video que Barcelona Sporting Club publicó pasado el mediodía del miércoles 8 de enero de 2025 en sus redes sociales.

Ese fue el preámbulo del fichaje de Felipe Caicedo, justo en el año que Barcelona SC celebra los primeros 100 años de fundación. El delantero es la contratación estrella con el que cuentan los guayaquileños.

El camino de Felipe Caicedo a Barcelona SC

En las primeras horas de la noche del viernes 10, Caicedo arribó al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Fue recibido por periodistas con los que rápidamente conversó, mientras se abría paso para subir al área de vuelos nacionales.

“Estamos aquí para ayudar (…). Como hincha, Barcelona SC es lo más importante que hay“, afirmó en una breve entrevista para ECDF, antes de abordar un nuevo avión que finalmente lo depositaría en Guayaquil.

El domingo 12 los amarillos presentaron al jugador oficialmente en sus redes sociales. “A los 16 años dejé mi país. Con esfuerzo y dedicación he llegado muy lejos, pero hay una cima que me falta por conquistar y un sueño de mi infancia por cumplir. Llegó el momento de volver a casa y darlo todo”, expresó en un nuevo video.

El lunes 11 empezó con la pretemporada en Manta junto al resto de jugadores de Barcelona. Fue recibido por el entrenador ecuatorianos Segundo Alejandro Castillo, su excompañero en la Selección de Ecuador y con el que compartieron partidos por eliminatorias mundialistas, Copa América y amistosos.

El veterano jugador llegó como jugador libre y firmó un contrato para toda la temporada 2025.

Felipe Caicedo (i) y Segundo Alejandro Castillo.

¿Cómo se concretó el fichaje de Felipe Caicedo?

‘Felipao’ detalló que se hizo hincha de BSC en su niñez cuando vivía en el Guasmo Sur en Guayaquil.

Recordó que en su barrio era habitual reunirse con el resto de vecinos para mirar los partidos de los canarios en los campeonatos nacionales o en la Copa Libertadores, allá por la década de los 90, años en que llegaron a dos finales del torneo internacional y ganaron tres títulos locales.

“Crecí viendo a Barcelona jugar la Libertadores y ganando campeonatos locales. Todo el barrio, en general, era hincha del equipo y no había otra opción. Estoy cumpliendo un sueño mío y el de todo mi barrio”, agregó.

Sobre como se dieron las negociaciones para incorporarse al equipo, reveló que él tomó la iniciativa.

“Estaba en casa con mi esposa (María García) y dije: no puedo dejar pasar esta oportunidad, tengo una edad en la que no puede pasar mucho más y fue ella la que me empujó a tomar la decisión de poder estar acá”, dijo.

“Fue de la noche a la mañana (…) No podía dejar pasar un tren más y menos en el año del centenario. No me lo podía perder, así que llamé y nos pusimos de acuerdo (…) El interés siempre existió de las dos partes (…) Me han llamado mucho, pero esta vez fui yo el que dio el paso“, contó en entrevista con ECDF.

