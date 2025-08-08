La fecha 24 de la Liga Pro llega con duelos clave en la lucha por el liderato, la clasificación al hexagonal final y la permanencia en la categoría. Estos partidos se pondrán en escena desde el viernes 8 al lunes 11 de agosto de 2025.

La fecha 24 de la Liga Pro puede abrir el camino definitivo para que Independiente del Valle se confirme como el favorito para quedarse con el primer puesto y como el máximo candidato al título. Sin embargo, Liga de Quito y Barcelona Sporting Club esperan una ayuda del Manta para que eso no suceda.

Fecha 24 de la Liga Pro 2025: partidos, días y horarios

Entre los partidos más atractivos de la jornada está el de Manta contra Independiente del Valle. Los de Sangolquí llegan como líderes sólidos con 49 puntos y la posibilidad de dar un paso más hacia la fase decisiva.

En frente estará un Manta urgido de puntos, ubicado en la casilla 14 con 23 unidades, una posición que lo mantiene en riesgo de disputar el cuadrangular del descenso.

Otro choque de alto voltaje es el denominado Superclásico de Quito entre Aucas y Liga. El cuadro albo marcha segundo con 43 puntos y busca recortar la diferencia con el líder. En cambio, el conjunto oriental, que ocupa la sexta posición con 35 puntos, necesita sumar para mantenerse dentro de la zona de clasificación al hexagonal.

El domingo, el Estadio Olímpico Atahualpa será escenario de otro encuentro con mucha historia y tensión. El Nacional recibirá a Barcelona SC. Los toreros son terceros en la tabla con 41 puntos. El conjunto militar, que se ubica en la casilla 11 con 25 puntos.

La jornada cerrará el lunes en el George Capwell, donde Emelec se enfrentará a Deportivo Cuenca. Los azules atraviesan un momento positivo con tres victorias consecutivas bajo la conducción de Guillermo Duró, lo que les permitió escalar a la novena posición con 31 puntos. Un triunfo los acercaría a solo un punto del sexto puesto, ocupado por Aucas, que otorga el último cupo al hexagonal final.

En cambio, el equipo cuencano llega golpeado tras cinco partidos sin conocer la victoria, con dos derrotas y tres empates, aunque se mantiene quinto con 35 unidades.

Fecha 24

Viernes 8 de agosto

19:00 Orense vs. Universidad Católica – Estadio: 9 de Mayo

Sábado 9 de agosto

14:00 Mushuc Runa vs. Libertad – Estadio: Olímpico de Riobamba

16:30 Aucas vs. Liga de Quito – Estadio: Gonzalo Pozo

19:00 Manta vs. Independiente del Valle – Estadio: Jocay

Domingo 10 de agosto

13:00 Vinotinto vs. Técnico Universitario – Estadio: Olímpico Atahualpa

15:30 Macará vs. Delfín – Estadio: Bellavista

18:00 El Nacional vs. Barcelona Sporting Club – Estadio: Olímpico Atahualpa

Lunes 11 de agosto

16:00 Emelec vs. Deportivo Cuenca – Estadio: George Capwell

