Este domingo 10 de agosto de 2025 se viralizó una noticia del medio estadounidense WLWT5 —afiliado a NBC en Cincinnati— sobre el homenaje que el FC Cincinnati, prepara para honrar la memoria de Marco Angulo y apoyar a su familia.

La periodista Danielle Dindak informó que FC Cincinnati construirá una nueva tumba para el jugador, quien actualmente descansaba en un nicho prestado de un familiar en Esmeraldas. La iniciativa busca ofrecerle un lugar de descanso permanente y digno.

Más noticias:

FC Cincinnati y un apoyo para la familia de Marco Angulo

En declaraciones a WLWT5, el co-CEO del club, Jeff Berding, aseguró:

“Él era un contribuyente importante para su familia, y queríamos asegurarnos de que lo despidieran de una manera adecuada y respetuosa, que representara lo especial que era”.

Sergio Solórzano, amigo cercano del jugador, confirmó que la ayuda del club ha sido fundamental para la familia, pues Marco no contaba con una tumba propia.

FC Cincinnati builds new gravesite for late player Marco Angulo | Click on the image to read the full story https://t.co/aLneE2wRiH — WLWT (@WLWT) June 24, 2025

El paso de Marco Angulo por Estados Unidos

Marco Angulo se unió al FC Cincinnati de Estados Unidos a finales de 2022 con un contrato hasta 2025, luego de destacar en Independiente del Valle con solo 20 años.

Su paso por Estados Unidos duró una temporada y fue su única experiencia fuera de Ecuador.

En su aventura por la Major League Soccer (MLS), jugó 33 partidos, dio dos asistencias y ganó el MLS Supporters’ Shield, título otorgado al equipo que más puntos acumula en la fase regular.

Su fallecimiento

El jugador falleció la noche del lunes 11 de noviembre de 2024, tras haber estado internado 35 días en el Hospital Eugenio Espejo debido a las graves consecuencias del siniestro de tránsito en el que estuvo involucrado el pasado 7 de octubre en la Autopista General Rumiñahui.

Marco Angulo fue la tercera víctima de este trágico siniestro, en el cual también fallecieron Roberto Cabezas, jugador de Independiente Juniors, y Víctor Charcopa.

Entrevista Luis Alfonso Chango