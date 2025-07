El FC Barcelona reveló este martes 29 de julio su segunda indumentaria para la temporada 2025-26. Una camiseta en tono dorado claro que deja de lado el tradicional logo de Nike para lucir el emblema de la marca de Kobe Bryant.

La camiseta, donde predomina el denominado ‘Team Gold’, incluye también detalles violeta persa y negro. Está inspirada en los colores clásicos de los equipos en los que jugó Bryant.

Este nuevo diseño, “fortalece la unión de Nike y el FC Barcelona con el objetivo de expandir la influencia de la ‘Mamba Mentality’. También busca inspirar a nuevas generaciones de atletas, dentro y fuera del campo”, ha explicado la entidad azulgrana.

La colaboración, que tendrá una vigencia de tres temporadas, “además de celebrar el espíritu de superación personal y el compromiso que siempre caracterizaron a Kobe, quiere recordar el amor de la estrella del baloncesto por el fútbol y, en particular, por el estilo y la filosofía de juego del Barça“, añade el club.

De hecho, la relación de Kobe Bryant y el Barcelona fue estrecha. La estrella de la NBA era seguidor del equipo azulgrana y se encontró en varias ocasiones con miembros del primer equipo, tanto en sus visitas a la capital catalana como en las giras que el club realizaba por Estados Unidos.

Better is the only choice. FC Barcelona’s purest expression of footballing perfection meets the constant growth mindset of Mamba Mentality.#NikeFootball @nike @nikefootball pic.twitter.com/7ixX2vJoTf